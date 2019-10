Miguel Herrera ofrece disculpas por insultar a silbante Marco Ortiz

El técnico del América, Miguel Herrera, ofreció una disculpa al árbitro central Marco Antonio Ortiz, esto por los insultos que profirió contra su persona luego del partido ante Cruz Azul, por la fecha 13 del Torneo Apertura 2019 de la Liga MX de futbol.

Cuando abandonaba el estadio Azteca, tras la derrota que sufrió con los "azulcremas" por marcador de 2-5 ante los "celestes", el "Piojo" llamó "pu.." y "maric.." al cuerpo arbitral.

"Quiero expresar que Cruz azul nos ganó muy bien ayer, aprovechó su buen balón parado que tiene bien trabajado, nuestros errores, el haber perdido a un hombre por nuestra culpa", dijo.

Aceptó que no justifica "lo que pasó ayer después del partido, fue un poco mi molestia y mi frustración por la expulsión; me pareció que me manejé de muy mala forma y quiero ofrecerle una sincera disculpa a Marco Antonio Ortiz, por lo que exprese y por lo que ofendí".

"Me parece que no son los valores que representa mi vida, mi forma de ser, mi familia y, por supuesto, al club que represento, que es el club América", agregó en un video a través de sus redes sociales.

Explicó que su conducta fue errónea, ya que como persona pública necesita manejarse de manera correcta para evitar que los niños repitan este tipo de acciones.

"Me siento muy consternado y pensativo porque no debo hacer eso, trato de dar un ejemplo muy importante para toda la niñez, para todos los jóvenes y con estas acciones me veo haciendo las cosas mal", manifestó.

Afirmó que "de ahora en adelante, con el club América haremos una campaña para que ese grito homofóbico lo rechacemos todos, porque no es lo que expresamos como deportistas ni lo que queremos para el país".

"Reitero: Cruz Azul y el árbitro no tiene nada que ver con esto, voy a tratar de cambiar y ser siempre el mejor, es para todos que sepan que estoy sinceramente arrepentido", sentenció.