Miguel Herrera se queja por haber sido despedido de Tigres

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 10 (EL UNIVERSAL).- Miguel Herrera dice que aún no lo entiende, aunque ya lo aceptó... Bueno, lo comienza a aceptar. "El Piojo" aún no comprende el por qué fue cesado como técnico de los Tigres.

Dice que la razón fue muy "ambigua".

En entrevista concedida a ESPN, Miguel Herrera contó cómo fue despedido del club regio, cuando le quedaban aún seis meses de contrato.

Dice que Mauricio Culebro lo citó en su casa y le dio sus razones, o su razón: "Muy ambigua", señala el técnico.

Espera en un futuro muy cercano, entenderlo, y más porque es el único técnico en la Liga MX, que ha mantenido un 60 por ciento de efectividad en los últimos años.

Herrera se dice sorprendido por la decisión, "los resultados que entregamos no daban para esta decisión. Pero el futbol es así, ya mañana (hoy) daré una conferencia de prensa y explicaré lo que creo, según yo, que pudo haber pasado. Estoy triste y consternado, pero a lo que sigue".

Los felinos fueron eliminados en cuartos de final este torneo a manos del campeón Pachuca, después de dos semifinales seguidas, se reveló la salida de Miguel tras la polémica declaración donde aseguraba que el equipo "ya está viejo".

"El Piojo" acepta su error: "Sí dije viejo y ahí me equivoqué, dije... Es un plantel maduro y hay que renovarlo, quizá me tocaba a mí y al que venga. Quizá fue el motivo y fui a disculparme con los muchachos, porque la recalabaceé, es una palabra que no debí usar. Es un equipo maduro que ha ganado todo, pero debe renovarse".