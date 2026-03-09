Milan gana el Derby della Madonnina

MILÁN.- El AC Milan no está listo para ceder ante su rival de ciudad Inter de Milan en la carrera por el título de la Serie A.

Pervis Estupiñán anotó el gol de la victoria mientras el Milan venció al Inter 1-0 en el Derby della Madonnina el domingo.

Los Rossoneri recortaron la ventaja de su rival de ciudad a siete puntos con 10 jornadas de la temporada restantes, desatando celebraciones jubilosas en el San Siro mientras los jugadores del Inter cuestionaban al árbitro por anular lo que habría sido un empate tardío.

El Inter tuvo el balón en la red en el tiempo de descuento después de un córner ejecutado rápidamente, pero fue demasiado rápido para el árbitro, que no había dado el visto bueno para que se ejecutara y pitó antes de que el balón cruzara la línea.

Youssouf Fofana habilitó a Estupiñán por la izquierda y el lateral izquierdo ecuatoriano sacó un potente disparo al fondo de la red para lo que resultó ser el gol de la victoria en el minuto 35, justo después de que Henrikh Mkhitaryan desperdiciara una gran ocasión para el Inter en el otro extremo.

Mkhitaryan era uno de tres jugadores del Inter contra dos defensores del Milan, pero no pudo vencer a Mike Maignan en la portería del Milan.

El defensor del Inter Alessandro Bastoni recibió la primera tarjeta amarilla del partido por una falta clara sobre Adrien Rabiot. Ambos jugadores necesitaron atención y Bastoni lamentaría la entrada, ya que no pudo continuar.

El incansable Luka Modric fue amonestado por el Milan al final.

El Inter no contó con Hakan Çalhanoglu y Lautaro Martínez, que observaron desde el banquillo de suplentes.

El Inter se mantuvo con 67 puntos y el Milan, segundo clasificado, subió a 60.