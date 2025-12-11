Mohamed busca guiar a Toluca al bicampeonato

México.- En diciembre del año pasado, Antonio Mohamed llegó a Toluca con la asignatura de acabar con una larga sequía de títulos y lo consiguió en cuestión de seis meses. Ahora el entrenador argentino va por más y procurará guiar a los Diablos Rojos al bicampeonato cuando enfrente a Tigres en la final del torneo Apertura.

Mohamed, de 55 años, le dio a Diablos Rojos su primer campeonato de liga desde el Clausura 2010 al vencer al América en mayo y lejos de relajarse con esa victoria, el estratega condujo al equipo escarlata al liderato por segundo torneo consecutivo

"Ha sido un año espectacular, con dos lideratos, el mayor goleo, el que más ganó y nos queda este último esfuerzo", dijo el estratega. "Yo confío en que los jugadores lo van a entregar todos, después veremos si nos alcanzó o no".

Si logra el objetivo de ganar otro título, Toluca se unirá a una lista de cinco equipos en lograr ser bicampeones desde que se instalaron los torneos cortos en México en 1996. Antes lo hicieron Pumas, León, Atlas y América.

"Este era un club totalmente organizado y preparado para ganar. Nosotros tuvimos que venir a poner nuestra parte para que el equipo pudiera florecer", sostuvo.