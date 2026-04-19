Mohamed revela causa de pelea en América vs Toluca

CIUDAD DE MÉXICO, abril 19 (EL UNIVERSAL).- Primero, las bancas de América y Toluca protagonizaron un conato de bronca durante el partido en el Estadio Azteca. Antonio Mohamed, técnico escarlata, fue el actor principal de lo sucedido en esa zona.

Pelea en América vs Toluca: Mohamed señala acción clave

El "Turco" hizo señas de burla sobre los títulos conseguidos frente al América y desaprobó decisiones arbitrales durante el juego; sin embargo, la situación se calmó de inmediato.

Pero minutos después, la patada de Helinho sobre Alan Cervantes desencadenó una riña más larga e intensa que llegó hasta la zona de los vestidores, aunque para el técnico argentino, eso no fue el detonante y la molestia de los suyos se debió a otra acción del árbitro Ismael López.

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"No, lo que detona todo es la acción de Kevin Álvarez. Es una jugada de doble amarilla, pero no lo echaron y de ahí detona todo", comentó Mohamed, quien de paso criticó la acción de la abanderada Karen Janett Díaz por "cuidar" a Alejandro Zendejas.

Críticas de Mohamed a la abanderada Karen Janett Díaz

La abanderada, una de las árbitras mejor valoradas dentro de la Concacaf, se interpuso entre los dos jugadores, y al abrazar y alejar a Zendejas, evitó que este reaccionara o cometiera alguna acción que agravara el incidente.

El gesto de Díaz no fue bien recibido por Antonio Mohamed. En conferencia de prensa, el entrenador de Toluca arremetió contra la jueza de banda, acusándola de "proteger al jugador del América" y señalando que su actuación impidió que el futbolista azulcrema se metiera en mayores problemas.

"Lo que nos hace enojar es que la jueza no puede abrazar a Zendejas, ¿por qué no abrazó a Helinho? Pasaba toda la cancha y lo abrazaba. Ni yo abrazaba tanto a mi hija. Tú no puedes abrazar así a Zendejas. Si quiere meter una trompada, que la meta", mencionó.