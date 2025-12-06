Mohamed Salah cuestiona su futuro en el Liverpool tras ser relegado al banquillo

LEEDS, Inglaterra (AP) — Mohamed Salah sembró dudas sobre su futuro en el Liverpool el sábado, al decir que siente que el campeón de la Liga Premier lo ha "culpado injustamente".

Salah se pronunció después de ser descartado por tercer partido consecutivo y se quedó en el banquillo del empate 3-3 del Liverpool ante Leeds.

"Estoy muy, muy decepcionado, para ser honesto. He hecho mucho por este club a lo largo de los años y especialmente la temporada pasada", manifestó el internacional egipcio a los medios. "Ahora estoy sentado en el banquillo y no sé por qué. Parece que el club me ha echado debajo del autobús. Así es como me siento. Creo que está muy claro que alguien quería que yo recibiera toda la culpa."

Salah ha ganado dos títulos de la Liga Premier y la Liga de Campeones durante ocho años llenos de trofeos en Anfield, y firmó una extensión de contrato por dos años en abril, justo antes de recibir su segundo premio al jugador de la temporada de la Premier.

Pero sus comentarios plantean preguntas sobre su futuro después de un comienzo de temporada decepcionante para él y el club, ya que su defensa del título se ha desmoronado con solo dos victorias en sus últimos diez partidos.

El entrenador Arne Slot abordó la decisión de dejar a Salah fuera por tercera vez consecutiva después del empate en Leeds.

"Tenemos que aceptar la situación en la que estamos y tomo mis decisiones basándome en eso", señaló.

Salah, de 33 años, dice que la relación con Slot se ha roto.

"Recibí muchas promesas en el verano y hasta ahora estoy en el banquillo durante tres partidos, así que no puedo decir que cumplan su promesa", expresó. "Dije muchas veces antes que tenía una buena relación con el entrenador, y de repente no tenemos ninguna relación.

"No sé por qué, pero me parece, como lo veo, que alguien no me quiere en el club."

Salah tiene previsto ir a la Copa Africana de Naciones este mes y dijo que no sabía qué sucedería mientras esté fuera.