Mohamed Salah lidera a Egipto hacia la Copa Mundial 2022

CASABLANCA, Mónaco (AP) — Mohamed Salah volverá a la Copa Mundial con Egipto el próximo verano.

La superestrella del Liverpool anotó un doblete en la victoria del miércoles 3-0 sobre Yibuti para asegurar que Egipto quedara primero de grupo en la eliminatoria africana a falta de una ronda.

Egipto es el tercer equipo africano en clasificarse hasta ahora, uniéndose a Marruecos y Túnez. Ibrahim Adel también anotó para Egipto.

Salah y Egipto asistieron al Mundial de 2018, pero él se vio afectado por una lesión en el hombro sufrida en la final de la Liga de Campeones semanas antes, cuando el Liverpool perdió ante el Real Madrid.

En esa edición, Egipto perdió los tres partidos de su grupo, contra el anfitrión Rusia, Uruguay y Arabia Saudí.

Egipto estará entre los nueve equipos africanos que se clasificarán directamente en el sorteo del torneo de la Copa del Mundo el cinco de diciembre en Washington D.C.

Burkina Faso quedó segundo detrás de Egipto en el Grupo A después de su victoria por 1-0 en Sierra Leona, mientras que Etiopía venció por la mínima a Guinea Bissau.

Cabo Verde remontó de un 3-1 en contra para empatar 3-3 contra Libia y acercarse a lo que sería su primera clasificación al Mundial.

Cabo Verde lidera el Grupo D por dos puntos sobre Camerún, que venció 2-0 a Mauricio con goles de Nicolas Ngamaleu y Bryan Mbeumo.

En otro enfrentamiento del Grupo D, Angola empató 2-2 en casa contra Esuatini.

La victoria de Ghana por 5-0 sobre la República Centroafricana acercó a las Estrellas Negras a la clasificación, necesitando un punto de su último partido.

Madagascar sigue segundo detrás de Ghana en el Grupo I tras una victoria por 2-1 sobre Comoras.

Mali aseguró una victoria a domicilio por 2-0 sobre Chad.