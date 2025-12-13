Mohamed Salah regresa con Liverpool y asegura victoria

La primera etapa de la rehabilitación de Mohamed Salah con el Liverpool se completó después de que el delantero egipcio regresó al equipo para la victoria el sábado 2-0 sobre el Brighton en la Liga Premier.

La pregunta ahora antes de que Salah se dirija a la Copa Africana de Naciones, es: ¿hay un futuro para él en Anfield cuando regrese?

Salah, quien expresó sus frustraciones actuales en el Liverpool el fin de semana pasado, entró como suplente a los 26 minutos con una gran ovación y asistió en el segundo gol de Hugo Ekitike para que el campeón defensor extendiera su racha invicta a cinco partidos en todas las competiciones.

"Para mí, no hay ningún problema que resolver", dijo el entrenador de Liverpool, Arne Slot, sobre la situación actual de su jugador estrella en el club.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Arsenal está intentando arrebatarle el título a Liverpool y abrió una ventaja de cinco puntos al vencer al colero Wolverhampton por 2-1, pero solo gracias a dos autogoles, el segundo de los cuales llegó en el tiempo de descuento.

En una racha de solo una victoria en sus tres juegos anteriores, los líderes parecía que perderían más puntos cuando Tolu Arokodare empató para Wolves a los 90 minutos anulando un autogol del portero Sam Johnstone al 70.

Luego, Yerson Mosquera cabeceó el balón a su propia meta tras un centro de Bukayo Saka para regalarle la victoria a Arsenal.

También el sábado, el Chelsea venció 2-0 al Everton y se encaminó a la victoria con el primer gol de Cole Palmer en tres meses. El líder Arsenal recibe al último lugar Wolverhampton más tarde.

Bienvenida entusiasta

Salah sostuvo conversaciones con el entrenador del Liverpool, Arne Slot, el viernes en un esfuerzo por superar sus problemas y el resultado fue que Salah fue convocado para el partido contra el Brighton. Había sido suplente en los últimos tres partidos de la Liga Premier antes de quedarse en casa para el viaje de la Liga de Campeones a mitad de semana contra el Inter de Milán como castigo por sus explosivos comentarios a los periodistas el fin de semana pasado.

"Fue una decisión fácil incluirlo en el equipo", dijo Slot. "He dicho muchas veces antes que lo que se ha dicho entre nosotros se quedará entre nosotros".

Los aficionados del Liverpool demostraron que están dispuestos a perdonar a Salah por su exabrupto y le dieron una bienvenida entusiasta cuando entró como sustituto del lesionado Joe Gomez a mitad de la primera parte.

Para entonces, el Liverpool ganaba 1-0 gracias al disparo de Ekitike en el primer minuto y Salah mostró destellos de su clase, especialmente en el contraataque. Fue el tiro de esquina de Salah el que Ekitike cabeceó para el segundo gol al 60, desatando otra ronda de cánticos para el egipcio.

Slot dijo que Salah fue una amenaza durante todo el partido.

"Es agradable de ver, pero no una sorpresa", dijo Slot.

Salah podría estar fuera por más de un mes si Egipto llega hasta el final en la Copa Africana.

Mala suerte de Wolves

Los jugadores de Wolves seguramente estarán cabizbajos por haber perdido su noveno encuentro consecutivo, un récord del club, lo que deja al equipo con solo dos puntos en 16 juegos.

Wolves está encaminado a sumar la menor cantidad de puntos en una temporada de la Liga Premier —el récord actual es de 11, por Derby County en la campaña 2007-08— y ha concedido más autogoles (3) que goles anotados (2) en siete juegos desde principios de noviembre.

"A veces lo necesitas (suerte) y hoy fue a nuestro favor", dijo Saka, cuyos dos centros forzaron los autogoles.

Manchester City es el rival más cercano de Arsenal y puede reducir la diferencia a dos puntos al vencer eldomingo a Crystal Palace a domicilio.

Definición precisa

Fue la segunda titularidad consecutiva para Palmer, cuya temporada fue afectada por una lesión en la ingle que lo ha limitado a siete partidos en todas las competiciones.

No parecía haber nada malo con Palmer cuando corrió hacia el pase de Malo Gusto y definió con precisión al primer palo para darle la ventaja al Chelsea a los 21 minutos en Stamford Bridge.

Sin embargo, Palmer dijo después del partido que aún no estaba en su mejor forma porque "todavía está lidiando con una lesión".

"Es solo cuestión de no hacer mucho, demasiado pronto", dijo Palmer a la BBC. "Literalmente, es solo un asunto de día a día. Espero que mejore".

Gusto añadió el segundo gol en el minuto 45 para el Chelsea, que saltó al cuarto lugar.

El entrenador de Chelsea, Enzo Maresca, se quejó después del juego sobre la falta de apoyo en el club "en general" y dijo que los últimos dos días habían sido su peor momento desde que llegó en el verano de 2024.

Abucheos en Burnley

Burnley sufrió a una séptima derrota consecutiva después de ser superado 3-2 por Fulham, con un fuerte coro de abucheos al sonar el pitido final en Turf Moor.

Harry Wilson asistió en dos goles y anotó el otro para Fulham, que subió al puesto 13 después de su primera victoria en Burnley desde 1951.

Burnley, que ascendió la temporada pasada, se mantuvo en el penúltimo lugar y está a cinco puntos de la zona de seguridad.