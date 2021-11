Montero se desmarca de escándalo: "Como artista no tengo partido"

Luego de que se diera a conocer la participación de Pablo Montero en un evento público en el Palacio de Miraflores, en el que estaba Nicolás Maduro, a quien Montero le cantó y regaló un sombrero de charro, el mexicano se pronunció al respecto diciendo que como artista su labor no es apoyar a ningún político y que su acción fue movida por su amor a la música.

A través de sus redes sociales, Montero se ha pronunciado luego de la molestia que ha causado su presentación junto a Maduro.

"Con respecto a mi participación en el Palacio de Miraflores en Venezuela, donde también estuvieron otros cantantes durante un evento del presidente Nicolás Maduro, les manifiesto que como artista no tengo partido ni bandera, más que la de la música mexicana, que es universal. Además de que el mariachi de México es patrimonio de la Humanidad", expresó a través de un comunicado.

El cantante manifestó que por ello se mantiene al margen de los conflictos políticos que se suscitan en el país sudamericano.

"No me entrometo en conflictos que en este caso puedan existir en aquel país hermano, solo deseo que pronto los puedan resolver en paz, por el amor que le tengo a Venezuela", añadió el cantante.

Nicolás Maduro recibió una serenata del cantante de música ranchera, Pablo Montero.

Vestido con el usual guardarropa de charro, y acompañado de un conjunto de mariachis, el artista azteca interpretó "Alma Llanera", "Las Mañanitas" y "El Rey".

La sorpresa musical para celebrar el cumpleaños 59, adjudicada por el propio Maduro a su esposa Cilia Flores, ocurrió en el patio central del Palacio de Miraflores.