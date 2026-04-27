Monterrey confirma salida de "Tato" Noriega
La directiva auriazul decidió relevar a también a y Héctor Lara tras la eliminación
Luego de la eliminación que sufrió el Monterrey del Clausura 2026, la directiva auriazul tomó cartas en el asunto y comenzó una reestructuración.
Monterrey no clasifica a la Liguilla Clausura 2026
Los Rayados no pudieron clasificar a la Liguilla y terminaron en la decimotercera posición de la tabla, a siete puntos del octavo lugar, el último que daba boleto a la Fiesta Grande.
Cambios en la directiva deportiva de Monterrey
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Por tal motivo, la cúpula del conjunto regiomontano decidió darle las gracias a José Antonio Noriega.
El Tato no continuará su gestión como presidente deportivo del Monterrey y, en los próximos días, será anunciado su sustituto.
De igual forma, Héctor Lara tampoco se mantendrá como director deportivo.
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