Monterrey confirma salida de "Tato" Noriega

Luego de la eliminación que sufrió el Monterrey del Clausura 2026, la directiva auriazul tomó cartas en el asunto y comenzó una reestructuración.

Monterrey no clasifica a la Liguilla Clausura 2026

Los Rayados no pudieron clasificar a la Liguilla y terminaron en la decimotercera posición de la tabla, a siete puntos del octavo lugar, el último que daba boleto a la Fiesta Grande.

Cambios en la directiva deportiva de Monterrey

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Por tal motivo, la cúpula del conjunto regiomontano decidió darle las gracias a José Antonio Noriega.

El Tato no continuará su gestión como presidente deportivo del Monterrey y, en los próximos días, será anunciado su sustituto.

De igual forma, Héctor Lara tampoco se mantendrá como director deportivo.