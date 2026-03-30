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Mourinho critica a Portugal tras empate en México

El experimentado entrenador portugués se mostró incrédulo

Por El Universal

Marzo 30, 2026 10:33 a.m.
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Mourinho critica a Portugal tras empate en México

La Selección Mexicana empató (0-0) ante Portugal el pasado sábado en la reapertura del Estadio Azteca, un encuentro que, por su carácter simbólico y la jerarquía del rival, captó la atención en distintas partes del mundo y fue seguido por numerosos aficionados al futbol.

Uno de ellos fue José Mourinho. El experimentado entrenador portugués se mostró incrédulo tras observar el desempeño de su selección, un equipo que en el papel lucía ampliamente superior, pero que fue incapaz de generar peligro.

El exdirector técnico del Real Madrid, quien además ha sido vinculado en diversas ocasiones con la selección de su país, expresó su molestia al ver a uno de los candidatos al título mundial mostrarse inoperante y carente de intensidad en territorio mexicano.

"Sin Cristiano Ronaldo, Portugal parece un equipo del montón. La gente pide que lo saquen del once inicial, pero hoy no jugó y ya vieron el resultado", señaló Mourinho.

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El estratega, reiteró su punto y aseguró que sin Ronaldo en la cancha, Portugal no impone respeto. En este caso, incluso, fue superado por la presión ejercida por el Tricolor dirigido por Javier Aguirre.

"No son una amenaza, no dan miedo; son solo un equipo que fue presionado por México. Cuando Ronaldo está en la cancha, el rival se lo piensa dos veces. Sin él, ni siquiera tienen que pensarlo", declaró.

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