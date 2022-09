Muere legendario Len Dawson

KANSAS CITY.- Len Dawson, el quarterback que llevó a los Chiefs de Kansas City a su primer título en un Super Bowl, falleció el miércoles. Tenía 87 años.

La familia del miembro del Salón de la Fama informó del deceso mediante un comunicado divulgado por KMBC, el canal de televisión de Kansas City en el que emprendió una segunda carrera como comentarista. No se dio a conocer la causa del fallecimiento, aunque la salud de Dawson había empeorado en años recientes.

"Acompañado por su esposa Linda, les informamos con mucha tristeza del fallecimiento de nuestro amado Len Dawson", dijo la familia en su declaración. "Fue un esposo maravilloso, padre, hermano y amigo. Len siempre estuvo agradecido y tantas veces quedó abrumado por las innumerables amistades que forjó durante su carrera como jugador y comentarista en el fútbol americano".

Jugador Más Valioso en la victoria de los Chiefs sobre los Vikings en enero de 1970, Dawson había ingresado a un hospital de cuidados paliativos el 12 de agosto.

"Len Dawson es sinónimo de los Chiefs de Kansas City", dijo el dueño de la franquicia en un comunicado. "Len personificó a Kansas City. Me costaría encontrar a un jugador que tuvo mayor impacto en el crecimiento de la organización que hoy conocemos como lo hizo Len Dawson".

Dawson personificó a los Chiefs desde sus comienzos. Tras jugar con Purdue como universitario, no logró establecerse como titular en Pittsburgh y Cleveland. Acabó con la naciente franquicia, por entonces ubicada en Dallas. Fue ahí donde Dawson se reencontró con Hank Stram, un exasistente de Purdue, y ambos cambiaron el rumbo de la franquicia.

El entrenador y el quarterback ganaron el campeonato de la AFL en 1962, su primer año juntos. Pasaron a ser las figuras emblemáticas cuando Lamar Hunt, el fundador de la franquicia, mudó el equipo a Kansas City y se rebautizaron como los Chiefs.

Ganaron otro par de títulos en la AFL, uno en 1966 cuando perdieron ante los Packers en el primer Super Bowl, y otro en 1969 cuando Dawson se recuperó de una lesión para derrotar a los Vikings en el estadio de Tulane en Nueva Orleáns.

"Reflexionando sobre mi carrera, fui un bendecido por haber recibido la oportunidad", dijo Dawson en una entrevista con The Associated Press en 2017, poco después de jubilarse como comentarista. "No hubiera podido conseguir mucho sin mis compañeros y colegas, por ello estoy agradecido con todos".