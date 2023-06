Murió Silvio Berlusconi exitoso dirigente italiano

MILÁN.- Desde su grandiosa llegada en helicóptero tras adquirir al AC Milan y llevar al Monza a la Serie A por primera vez en su historia, Silvio Berlusconi fue uno de los principales animadores del fútbol italiano durante décadas, de la misma manera que ejerció protagonismo en el mundo de la política.

El tres veces primer ministro falleció el lunes, informó su medio de comunicación. Tenía 86 años. Berlusconi fue hospitalizado el viernes por segunda vez en meses para que recibiera tratamiento por una leucemia crónica. A lo largo de los años también padeció dolencias cardíacas y cáncer de próstata.

Bajo su liderazgo, el Milan conquistó 29 trofeos, incluyendo ocho de la Serie A y cinco Copas de Europa.

“Todas las cosas de las que me ocupo son profanas. Pero el Milan es sagrado”, llegó a decir Berlusconi en vida. ”Recuerdo cuando mi padre me llevaba al estadio y no tenía que pagar porque era tan chiquito. Lo repito: el Milan es una cosa de amor”. Berlusconi fue el“presidente” total en una era en la que el fútbol italiano era manejado por emporios familiares, con poderosos hombres al frente, como los Agnellis en la Juventus y los Morattis en el Inter de Milán.

Hoy en día, el Milan es propiedad de un grupo de inversionistas de Estados Unidos, el Inter es controlado por un consorcio de China y únicamente los Agnellis se mantienen en la Juventus entre los tres grandes clubes de Italia.

“El Milan, profundamente apenado, lamenta el fallecimiento del inolvidable Silvio Berlusconi y extiende su afecto a la familia, colaboradores, y amigos más cercanos”, dijo el Milan en un comunicado. “Mañana, soñaremos con nuevas ambiciones, inventaremos otros desafíos, buscaremos nuevas victorias.