Nadadores denuncian abandono de Kiril Todorov, a 45 días de JO

Por medio de un comunicado, los nadadores pertenecientes a la Selección Mexicana de Natación han exigido una respuesta de parte de parte de la Federación Mexicana de Natación, debido al abandono al que han sido objeto a 45 días de que inicien los Juegos Olímpicos de Tokio.

En la carta, los nadadores acusan a la administración de Kiril Todorov, de ignorarlos y mantenerlos en la incertidumbre acerca de entrenamientos, concentraciones y preparación de cara a la justa olímpica.

Desde enero del 2020, en el inicio de la pandemia por Covid, la FMN:

-No ha tenido contacto con nadadores o entrenadores de la selección. En varias ocasiones los nadadores han intentado establecer contacto sin respuesta.

-No se presentó ningún programa de trabajo en el año Olímpico ni para clasificarse a Tokio 2021.

-No ha cubierto ningún gasto de competencias ni entrenamiento desde los Panamericanos de Lima 2019.

-No organizó ningún selectivo parea Olímpicos, obligando a los nadadores a viajar al extranjero en plena pandemia.

-Cerró su oficina.

Además se acusa de que ni Todorov o el coordinador técnico Daniel Callejas, "han ignorado cualquier mensaje, llamada o correo electrónico de los nadadores. No están informados de sedes donde se buscará la clasificación a Tokio y no han presentado ningún plan de adaptación para los clasificados a los Juegos Olímpicos".

Por todo esto, se le exige a Todorov y a Callejas, "sean parte de una junta por medio de zoom con los representantes de la Selección Mexicana de Natación el día martes 15 de junio a las 11:00 am".