logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Migrantes frenan su ruta y comienzan a quedarse en México

Fotogalería

Migrantes frenan su ruta y comienzan a quedarse en México

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Naomi Osaka disputa la United Cup en Perth

La cuatro veces campeona de un Grand Slam, no se ha sentido bien por una enfermedad

Por AP

Enero 03, 2026 03:00 a.m.
A
Naomi Osaka disputa la United Cup en Perth

PERTH.- Naomi Osaka, cuatro veces campeona de un Grand Slam, no se ha sentido bien durante la United Cup.

Después de perder su primer partido con el equipo Japón contra la griega Maria Sakkari el viernes, Osaka expresó que se enfermó "realmente" durante el período navideño y no estaba operando al 100% durante la derrota por 6-4, 6-2.

Se le vio tosiendo en ocasiones durante el partido y parecía carecer de energía. Comentó que probablemente contrajo una enfermedad de su hija de dos años, Shai.

"He estado lidiando con algunos problemas de salud, así que estoy un poco feliz de estar aquí ahora mismo", manifestó Osaka. "No es grave, pero no estoy operando al porcentaje que quiero estar, lo cual es un poco frustrante, porque tuve una muy buena pretemporada, así que pensé que me iría muy bien aquí".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Osaka, quien avanzó a las semifinales del Abierto de Estados Unidos el año pasado, dijo que cree que casi ha superado la enfermedad.

"Estoy en la etapa final de eso, pero aún no me siento increíble", señaló. "Solo estoy tratando de mejorar cada día. Tuve tos, nariz congestionada, todas esas cosas desagradables, así que espero que desaparezca antes del Abierto de Australia".

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Alan Mozo dejaría a Chivas para ir a Pachuca
Alan Mozo dejaría a Chivas para ir a Pachuca

Alan Mozo dejaría a Chivas para ir a Pachuca

SLP

El Universal

Periodista especializado proyectó la salida

Bills pagan a aficionados para quitar nieve del estadio
Bills pagan a aficionados para quitar nieve del estadio

Bills pagan a aficionados para quitar nieve del estadio

SLP

El Universal

Buffalo pidió ayuda a sus fans para limpiar el Highmark Stadium

Santiago Giménez hace burla de su lesión
Santiago Giménez hace burla de su lesión

Santiago Giménez hace burla de su lesión

SLP

El Universal

El director técnico del Milan revela el tiempo de baja del jugador

Julián Araujo llega al Celtic a préstamo
Julián Araujo llega al Celtic a préstamo

Julián Araujo llega al Celtic a préstamo

SLP

El Universal

El lateral mexicano buscará minutos en Escocia rumbo al Mundial 2026