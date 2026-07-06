Naomi Osaka echa a Aryna Sabalenka

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La japonesa Naomi Osaka dejó el torneo de Wimbledon sin la número uno del mundo, la bielorrusa Aryna Sabalenka, a la que venció por 6-2 y 7-6 (2) para situarse en los cuartos de final, su mejor resultado hasta ahora en el All England Club.

La nipona, que había perdido con la bielorrusa en los cinco últimos partidos que habían disputado, tres de ellos este año, y que solo la había podido vencer en el primero que jugaron, en el Abierto de Estados Unidos del 2018, tardó una hora y media en acentuar el maleficio de su rival con el Grand Slam de Londres.

Sabalenka, claramente superada por Osaka, nunca ha sido capaz de llegar a la final de Wimbledon. Tiene cuatro Grand Slam, dos en Australia y dos en Estados Unidos, y una final en Roland Garros. Pero su techo en la hierba londinense está en las semifinales que alcanzó tres veces.

En esta ocasión, ni siquiera jugará en la segunda semana aunque la eliminación el sábado de la kazaja Elena Rybakina, la dos del mundo, no pone en peligro el primer lugar en la clasificación mundial para Sabalenka.

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La primera victoria de la jugadora japonesa en 2026 contra una jugadora del top 10 y su tercera victoria contra una número uno del mundo, tras las obtenidas contra Simona Halep en Indian Wells 2018 y Ashleigh Barty en Pekín 2019, ponen el camino llano para Osaka en Londres. Ahora jugará en cuartos de final a la checa Karolina Muchova que superó a su compatriota Barbara Krejcikova por 7-5, 5-7 y 6-3. Tras el triunfo, la nipona, campeona de cuatro títulos del Grand Slam y otrora número uno del mundo, elogió a su entrenador, el polaco Tomasz Wiktorowski al que culpó de su mejoría en hierba.

"Ha sido el gran hombre polaco el que ha provocado el cambio. Elogio a Tomasz y a mi equipo. Mi equipo es el mejor equipo de todos los tiempos. Me divierto tanto con ellos.. Aprendo tanto. Estoy tan agradecida de que estén en este viaje conmigo", dijo en la pista Osaka que recordó que este año había perdido los tres encuentros contra Sabalenka y ahora logró sacar adelante el compromiso de Wimbledon para estar entre las ocho mejores.