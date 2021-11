Naomi Osaka se pregunta: ¿Dónde está Peng Shuai?

La estrella del tenis Naomi Osaka se mostró sorprendida por la noticia de que una compañera fue silenciada tras realizar una denuncia de agresión sexual contra un ex alto funcionario del gobierno de China.

La japonesa, exnúmero 1 del mundo y con cuatro majors en su haber, se unió el miércoles a quienes se preguntan dónde está Peng Shuai.

En una publicación en Twitter con la etiqueta WhereIsPengShuai (DóndeEstáPengShuai), Osaka escribió: "No sé si han estado siguiendo las noticias, pero recientemente fui informada de que una compañera tenista ha desaparecido poco después de revelar que sufrió abusos sexuales. La censura nunca está bien a ningún precio".

Osaka, de 24 años y que no ha jugado ningún torneo de la WTA desde que perdió en tercera ronda del Abierto de Estados Unidos en septiembre, agregó que espera que la china Peng, de 35 años, y su familia "estén a salvo y bien".

"Estoy conmocionada por la situación actual", escribió. "Le envío amor y luz".

Otras grandes figuras del deporte, incluyendo el número 1 de la ATP Novak Djokovic, expresaron su sorpresa por la situación, y los organizadores de los circuitos femenino y masculino pidieron una investigación completa de las denuncias de Peng, que atesora dos títulos de Grand Slam en dobles.

En una larga publicación en redes sociales a principios de mes, Peng contó que el ex viceprimer ministro Zhang Gaoli, la obligó a mantener relaciones sexuales a pesar de sus repetidas negativas. El texto fue eliminado de su cuenta verificada en Weibo, la plataforma de redes sociales más importante de China, y los medios locales, controlados por el estado, no han informado sobre el caso.

Como es habitual con los funcionarios chinos retirados, Zhang, de 75 años, desapareció de la vista pública tras su jubilación en 2018 y se desconoce si tiene alguna relación profesional o política cercana con el liderazgo actual.

Peng disputó también tres Juegos Olímpicos — Beijing 2008, Londres 2012 y Río 2016 — pero el Comité Olímpico Internacional no se ha pronunciado sobre el caso. El COI y China están organizando los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing que arrancarán el 4 de febrero.

La denuncia de la tenista fue la primera contra un destacado miembros del gobierno desde que el movimiento #MeToo se afianzó en China en 2018 luego de ser mayoritariamente sofocado por las autoridades ese mismo año.

Preguntado por las acusaciones de Peng el lunes, el vocero del Ministerio de Exteriores chino, Zhao Lijian, dijo: "No he oído hablar de este tema y no es una cuestión diplomática".

En otra conferencia de prensa el miércoles, el portavoz apuntó que no tenía conocimiento sobre la situación de la deportista.

"¿Cree usted que el vocero del Ministerio de Exteriores chino es omnipotente?", preguntó Zhao a un reportero. "Le sugiero que pregunte a las autoridades competentes sobre el asunto en cuestión".