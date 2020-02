Nápoles cae de local ante Lecce

El Nápoles volvió este domingo a las andadas en la Serie A, al perder 2-3 en el napolitano estadio San Paolo contra el recién ascendido Lecce, cuando faltan poco más de dos semanas al cruce con el Barcelona en los octavos de final de la Liga de Campeones.



Tras recuperar sensaciones con dos trabajadas victorias, el Nápoles de Gennaro Gattuso sufrió un grave revés, su noveno en 23 jornadas, que le deja en la undécima posición liguera, a doce puntos de distancia de los puestos de Copa de Europa.



Y eso que el Nápoles había empezado bien el encuentro, gestionando bien el balón y acercándose peligrosamente a la portería rival, pero toda su confianza se vino abajo cuando el Lecce aprovechó una de sus primeras ocasiones para adelantarse, de la mano de Gianluca Lapadula (m.29).



El polaco Arkadiusz Milik devolvió opciones al equipo napolitano nada más empezar la reanudación al marcar el 1-1 en el 48, pero el Lecce no paró de tener llegadas peligrosas y hundió a un rival falto de convicción y solidez con el doblete de Lapadula (m.61), rubricado por una gran falta directa de Marco Mancosu en el 77.



El regreso del senegalés Kalidou Koulibaly, titular en la zaga, no pudo arreglar una defensa que ya concedió 34 goles en 23 partidos y de poco sirvió la reacción de orgullo final, con el español José Callejón que anotó con una excelente media chilena la diana del definitivo 2-3 en el 90.



El conjunto de Gattuso sufrió su quinta derrota en los últimos seis partidos jugados en San Paolo y ya está separado por doce puntos de la zona de Liga de Campeones, su objetivo mínimo al comienzo de la temporada.



Para el Lecce, que no ganaba en Nápoles desde 1998, fue un resultado de enorme valor en su lucha por la salvación. Los hombres de Fabio Liverani son ahora décimo séptimos, con tres puntos de ventaja sobre la zona roja.