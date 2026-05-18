Napoli golea y clasifica a la Champions League

MILÁN.- El Napoli aseguró un lugar en la Liga de Campeones de la próxima temporada, pero las otras dos plazas restantes en la competición de clubes de élite de Europa podrían quedar en manos de cualquiera de cuatro equipos de la Serie A.

Scott McTominay, Amir Rrahmani y Rasmus Højlund anotaron para ayudar al Napoli a conseguir una cómoda victoria el domingo 3-0 como visitante ante el ya descendido Pisa, lo que garantizó que el equipo de Antonio Conte termine entre los cuatro primeros de la liga italiana, con solo una jornada por disputarse.

El AC Milan y la Roma también ganaron el domingo para quedar igualados con 70 puntos en el tercer y cuarto puesto. La Juventus y el Como estaban dos puntos más atrás y no pueden alcanzar al Napoli que tiene 73.

El Milan y la Roma se miden a Cagliari y Hellas Verona, respectivamente, en sus últimos partidos. La Juventus visita al Torino en el derbi y Como viaja para enfrentar al Cremonese.

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Al igual que en la penúltima jornada, todos esos partidos comenzarán de manera simultánea.

El Inter de Milán ganó el título de la Serie A con tres jornadas de anticipación y hubo un ambiente de fiesta en San Siro durante el empate 1-1 contra Hellas Verona, su último encuentro en casa de la temporada.

Inter, que también ganó la Copa de Italia la semana pasada para asegurar el doblete por primera vez desde 2010, recibió el trofeo de la Serie A después del partido antes de salir en un desfile en autobús descapotable por las calles de Milán.