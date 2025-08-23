Napoli inicia defensa del título con De Bruyne y McTominay como protagonistas

MILÁN (AP) — Los exjugadores de la Liga Premier iluminaron la Serie A el sábado en el día inaugural de la nueva temporada.

Kevin De Bruyne anotó en su debut y Scott McTominay abrió el marcador cuando el Napoli inició la defensa de su título de la Serie A con una cómoda victoria por 2-0 ante el campeón de la Serie B, Sassuolo.

El regreso del italiano Massimiliano Allegri al AC Milan tuvo un comienzo pésimo, ya que la Rossoneri perdió 2-1 en casa ante el recién ascendido Cremonese. El primer partido del italiano Gian Piero Gasperini al mando de la Roma terminó con una victoria por 1-0 sobre el Bologna.

McTominay se unió al Napoli desde el Manchester United el año pasado en un movimiento que fue tan exitoso que terminó siendo nombrado jugador del año de la Serie A.

El jugador de 28 años continuó donde se quedó la temporada pasada al marcar el primer gol del Napoli de la nueva campaña a los 17 minutos, alejándose de su marcador para cabecear un centro de Matteo Politano desde la derecha.

McTominay también envió un potente disparo que se estrelló contra el travesaño en el tiempo de descuento de la primera mitad, mientras que Politano golpeó el poste antes de que el Napoli duplicara su ventaja en circunstancias algo extrañas.

De Bruyne lanzó un tiro libre desde la izquierda —prácticamente en la línea de banda— y pasó por encima de todos en el área antes de rebotar en el suelo e irse al rincón inferior lejano.

De Bruyne, de 34 años, dos veces jugador de la temporada de la Liga Premier, se unió al Napoli en junio en una transferencia gratuita después de diez años en el Manchester City.

El Sassuolo terminó el partido con diez hombres después de que el centrocampista Ismaël Koné fue expulsado a falta de 11 minutos tras recibir una segunda tarjeta amarilla.

Gol espectacular

El Cremonese marcó su regreso a la máxima categoría del fútbol italiano con su primera victoria sobre el Milan en el San Siro gracias a un posible gol de la temporada del italiano Federico Bonazzoli.

Bonazzoli, de 28 años, que comenzó su carrera en el Inter de Milán, anotó lo que resultaría ser el gol de la victoria a los 61 minutos.

El serbio Strahinja Pavlovic anotó el gol del empate en el tiempo de descuento de la primera mitad.

Allegri, que dejó el Milan en 2014, se reincorporó a la Rossoneri a finales de mayo para reemplazar al despedido portugués Sergio Conceicao.

Comienza la era Gasperini

El brasileño Wesley anotó en su debut en la Serie A para darle al italiano Gasperini un buen comienzo en su carrera en la Roma.

El defensor brasileño, que se unió desde el Flamengo en julio, controló un balón largo por encima de la defensa y se metió hacia adentro, donde pareció ser interceptado por el colombiano Jhon Lucumí, pero el defensor del Bologna solo logró desviar el balón de vuelta a la trayectoria de Wesley, quien disparó cruzado hacia el rincón inferior izquierdo.

El Bologna perdió a los italianos Ciro Immobile y Nicoló Casale por lesiones en la primera mitad.

En otros juegos, el Genoa empató 0-0 en casa con el Lecce.