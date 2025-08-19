logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MÓNICA ES REINA DEL CDP

Fotogalería

MÓNICA ES REINA DEL CDP

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Napoli pierde a Romelu Lukaku

Por EFE

Agosto 19, 2025 03:00 a.m.
A
Napoli pierde a Romelu Lukaku

Roma.- El belga Romelu Lukaku, delantero del Napoli, sufrió en el último amistoso una lesión de “alto grado” en su muslo izquierdo que le alejará varios meses de los terrenos de juego e, incluso, podría obligarle a pasar por quirófano.

“Tras la lesión sufrida en el partido contra el Olympiacos, Romelu Lukaku se sometió a pruebas médicas que revelaron una lesión de alto grado en el recto femoral del muslo izquierdo. El futbolista ya ha comenzado el proceso de rehabilitación y también se someterá a una consulta quirúrgica”, informó el Napoli este lunes, en un comunicado oficial.

El ariete, titular indiscutible para Antonio Conte, tuvo que ser sustituido a los 33 minutos del duelo disputado el pasado 14 de agosto. Las lesiones de este gradp tienen de media una baja estimada de al menos dos meses, por lo que podría volver a jugar en noviembre.

En los próximos días, tal y como indica el Napoli en su comunicado, el jugador valorará con el equipo médico la posibilidad de operarse, lo que podría alargar su recuperación.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La lesión de Lukaku deja al Napoli con un solo delantero puro a pocos días de iniciar la Serie A en la que defiende corona. El italiano Lorenzo Lucca, fichado este mismo verano desde el Udinese, apunta a la titularidad, aunque el Napoli podría acudir al mercado para reforzar esta posición tras el contratiempo de su delantero titular.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Alcaraz campeón en Cincinnati
Alcaraz campeón en Cincinnati

Alcaraz campeón en Cincinnati

SLP

AP

Se corona en poco más de 20 minutos tras retiro de Sinner

Tigres apalean a los Astros
Tigres apalean a los Astros

Tigres apalean a los Astros

SLP

AP

Sólido inicio de Flaherty y cuatro jonrones los llevaron al triunfo

Joe Flacco será QB titular de Browns
Joe Flacco será QB titular de Browns

Joe Flacco será QB titular de Browns

SLP

AP

Max Gutiérrez lidera el PlayOff
Max Gutiérrez lidera el PlayOff

Max Gutiérrez lidera el PlayOff

SLP

Romario Ventura