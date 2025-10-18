Napoli sufre inesperada derrota ante Torino en la Serie A

MILÁN (AP) — Las celebraciones exuberantes de Napoli en Turín resultaron ser prematuras.

El gol de Noa Lang en el tiempo de descuento fue anulado por fuera de juego y el Napoli, plagado de lesiones, perdió el sábado 1-0 ante el Torino en la Serie A, con el exjugador Giovanni Simeone anotando el gol.

No obstante, el campeón defensor se mantuvo como colíder de la Serie A después de que la Roma también perdiera 1-0 en casa ante el Inter de Milán, que los alcanzó en la cima.

Lang pensó que había rescatado un valioso punto para el Napoli en el tercer minuto del tiempo de descuento, y celebró quitándose la camiseta y corriendo hacia los aficionados visitantes, golpeando las barreras. Mientras tanto, el entrenador Antonio Conte celebró efusivamente con su personal en la línea de banda.

Pero el árbitro asistente de video dictaminó que Lang estaba en posición de fuera de juego cuando remató el rebote después de que el esfuerzo de Matteo Politano rebotara en el poste. Lo único que se mantuvo fue la tarjeta amarilla que el jugador neerlandés recibió por quitarse la camiseta.

Fue la segunda derrota de la temporada para el Napoli y la segunda victoria del Torino, la otra fue contra la Roma, que está en la cima de la tabla.

La extensa lista de lesiones del Napoli, que incluye a Romelu Lukaku, Stanislav Lobotka y Amir Rrahmani, se amplió con jugadores clave como Scott McTominay y Rasmus Hojlund.

El Torino pudo haber tomado la delantera a los 15 minutos, pero el esfuerzo de Nikola Vlasic se estrelló en el interior del poste lejano.

Se necesitó un golpe de suerte para abrir el marcador cuando un rebote afortunado de un jugador del Napoli permitió a Simeone superar la trampa del fuera de juego. Se deslizó por el medio del área, dribló al portero del Torino, Vanja Milinkovic-Savic, y depositó el balón en una red vacía.

Simeone no celebró y levantó las manos casi en señal de disculpa, pareciendo tener lágrimas en los ojos.

El argentino pasó tres temporadas en el Napoli, ayudando al equipo a ganar el título de la Serie A en 2023, y se unió al Torino en calidad de préstamo con obligación de compra en agosto.

Simeone recibió una ovación de pie por parte de ambos grupos de aficionados cuando fue sustituido al 62.

Bonny de nuevo

Ange-Yoan Bonny respondió nuevamente al estar en la alineación titular con el único gol del partido en Roma, dando al Inter un comienzo perfecto en el sexto minuto.

Los jugadores de la Roma pensaron que estaba en fuera de juego, pero Bonny inició su carrera en el círculo central y tomó el pase de Nicolò Barella antes de vencer al portero de la Roma, Mile Svilar, en un mano a mano.

Bonny, quien se unió desde el Parma en la pretemporada, anotó y sumó tres asistencias en el partido anterior del Inter contra el Cremonese cuando el delantero francés fue titular por primera vez para la Nerazzurri.

La Roma tuvo numerosas oportunidades para igualar, pero fue negada por fantásticas paradas de Yann Sommer, así como por algunos remates desviados, a pesar de que la estrella Paulo Dybala regresó de una lesión.

Cero victorias

Pisa y Hellas Verona siguen buscando sus primeras victorias después de empatar 0-0 en una temprana batalla por el descenso.

Pisa tiene solo tres puntos, uno menos que Verona.

Lecce y Sassuolo también empataron sin goles.