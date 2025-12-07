Napoli vence a Juventus en la Serie A con doblete de Rasmus Højlund

MILÁN (AP) — El regreso de Luciano Spalletti al equipo que lideró hacia el título de la Serie A se vio arruinado por el doblete de Rasmus Højlund, mientras el local Napoli vencía el domingo 2-1 a la Juventus.

El resultado también llevó al Napoli de regreso a la cima de la liga italiana. El campeón defensor se colocó un punto por encima del Inter de Milán y tres por encima del AC Milan, que visita al Torino el lunes.

Fue la primera vez que el entrenador de la Juventus, Spalletti, estuvo en Napoli como entrenador rival desde que llevó al equipo del sur a su primer scudetto en más de 30 años en 2023.

El entrenador del Napoli, Antonio Conte, también se enfrentaba a su ex equipo. Guió a la Juventus a tres títulos de la Serie A durante su etapa a cargo y también jugó para los Bianconeri durante 13 años, ganando numerosos trofeos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Se añadió a la ocasión que era la primera vez que los dos entrenadores se enfrentaban entre sí.

El Napoli tuvo un gran comienzo cuando el brasileño David Neres, en buena forma, se escapó por la derecha antes de pasar el balón para que Højlund rematara a portería con menos de siete minutos en el reloj.

El Napoli tuvo las mejores oportunidades, pero la Juventus empató a los 59 minutos cuando los Bianconeri salieron al contraataque y el turco Kenan Yildiz hizo una pared con el estadounidense Weston McKennie antes de colocar un remate angulado en la esquina inferior lejana.

McKennie, sin querer, también jugó un papel en el otro extremo en lo que resultó ser el gol de la victoria para el Napoli a los 78.

El estadounidense intentó despejar con la cabeza un centro destinado a Neres, pero su intento fue bastante débil y se fue hacia Højlund para que cabeceara.

Roma pierde terreno

Roma perdió terreno en la carrera por el título de la Serie A al perder 1-0 ante Cagliari, después de jugar la mayor parte del partido con diez hombres.

La Roma se mantuvo en el cuarto lugar, pero cayó cuatro puntos por debajo del Napoli. Fue la primera victoria del equipo desde septiembre y lo levantó cuatro puntos por encima de la zona de descenso.

El partido cambió a los 49 minutos cuando el defensor de la Roma, Zeki Çelik, derribó al centrocampista de Cagliari, Michael Folorunsho, justo en el borde del área.

El árbitro inicialmente otorgó un penal, pero se percató que la falta fue justo fuera del área después de revisar el incidente. Revocó el penal, pero mostró a Çelik una tarjeta roja directa por negar una clara ocasión de gol.

El portero de la Roma, Mile Svilar, realizó varias paradas impresionantes, pero Cagliari abrió el marcador al 82.

Gianluca Gaetano quedó completamente desmarcado para bajar de pecho un tiro de esquina y disparar el balón al interior del poste lejano.

Daneses anotan

El Bologna no pudo aprovechar el desliz de la Roma ya que empató 1-1 en casa de la Lazio.

El Bologna se habría colocado a la par de la Roma con una victoria, pero se quedó dos puntos por debajo del equipo capitalino.

Gustav Isaksen remató de cerca un rebote a los 38 minutos, pero su compatriota danés Jens Odgaard anotó en circunstancias similares en el otro extremo solo dos minutos después.

El defensor de la Lazio, Mario Gila, fue expulsado a los 79 minutos por protestar después de recibir una tarjeta amarilla por una entrada sobre Santiago Castro.

Más temprano, Cremonese venció 2-0 al Lecce.