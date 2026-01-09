NASCAR México proyecta en 2026 nuevos desafíos

La NASCAR México Series continúa mostrando un crecimiento sostenido que la ha consolidado no solo como una plataforma clave para pilotos mexicanos, sino también como una opción atractiva para competidores latinoamericanos, además de contar con una afición cada vez más numerosa en el país. De cara a la temporada 2026, el objetivo principal es mantener esta línea ascendente y fortalecer el desarrollo del automovilismo nacional.

Así lo señaló Jimmy Morales, director General de NASCAR México Series, quien destacó el momento positivo que atraviesa la categoría. "En resumen, hay un ambiente positivo y una base sólida para que NASCAR México siga expandiéndose, tanto en términos de participación de pilotos como de afición y desarrollo de infraestructura", expresó.

Morales subrayó que el 2025 se cerró con metas cumplidas, experiencia adquirida y un renovado entusiasmo para afrontar el futuro. "El 2026 nos espera con nuevos desafíos, más metas y la misma pasión de siempre", afirmó, al tiempo de recalcar que el crecimiento ha sido resultado de un trabajo constante y bien estructurado.

En ese sentido, el directivo resaltó que varios pilotos ya se encuentran en condiciones de competir fuera de las fronteras mexicanas, representando de buena manera al automovilismo nacional. "Tenemos varios pilotos que ya están en condiciones de salir a correr más allá de nuestras fronteras y hacerlo muy bien. Seguiremos trabajando de manera organizada, algo fundamental para tener éxito y que nos permite tener claridad para llegar a los objetivos que tenemos en mente", señaló.

Respecto al calendario 2026, Jimmy Morales adelantó que será dado a conocer en los próximos días e incluirá nuevas plazas, además de la posible reaparición de sedes que ya formaron parte del serial en años anteriores. "Hay muchos lugares que quieren una carrera de NASCAR México, pero hay que analizar diversos aspectos para poder concretarlo", explicó.

Finalmente, el Director General destacó la importancia de la motivación dentro del proyecto, tanto para la organización como para los equipos, y reconoció que el rubro de patrocinios representa un reto especial al tratarse de un año marcado por la Copa Mundial de Futbol, evento que concentra gran parte de la atención de las marcas. No obstante, confió en que diversas empresas continúan apostando por NASCAR México, conscientes del alcance y proyección que ofrece el serial para un mercado de millones de clientes potenciales.