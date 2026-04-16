NBA y NBPA acuerdan inclusión de Doncic y Cunningham en votación de premios

Luka Doncic de los Lakers de Los Ángeles, y Cade Cunningham de los Pistons de Detroit, son elegibles a los premios de la NBA como el Jugador Más Valioso (MVP) y el All-NBA pese a no alcanzar el mínimo de 65 partidos, informaron el jueves la liga y la Asociación Nacional de Jugadores de Baloncesto.

NBA y NBPA acuerdan elegibilidad por circunstancias extraordinarias

Doncic disputó 64 partidos y Cunningham jugó 63. Pero tanto la liga como el sindicato coincidieron en que ambos deben figurar en la papeleta de votación con base en la "disposición por circunstancias extraordinarias" del convenio colectivo.

Doncic —quien es uno de los favoritos en la pelea por el MVP tras ganar el título de anotador de la liga— se perdió dos partidos para asistir al nacimiento de su hija en Eslovenia. Cunningham se perdió 12 encuentros a causa de un colapso pulmonar que fue diagnosticado el 17 de marzo.

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"La NBA y la NBPA acordaron que, teniendo en cuenta la totalidad de las circunstancias de Cunningham y Doncic, cada jugador calificó para los premios", señalaron la liga y el sindicato en un comunicado.

Doncic, en un comunicado publicado en redes sociales, dijo que está "agradecido con la NBPA por abogar en mi nombre y a la NBA por su decisión justa", y añadió que para él era importante "estar presente para el nacimiento de mi hija en diciembre".

"Esta temporada ha sido tan especial para mí por lo que mis compañeros y yo hemos podido lograr, y me siento honrado de tener la oportunidad de ser considerado para los premios de fin de temporada de la liga", dijo el comunicado.

Apelación de Anthony Edwards rechazada y críticas a la regla

Anthony Edwards, de Minnesota, quien disputó 60 partidos, también intentó entrar en la papeleta de premios mediante el recurso por circunstancias extraordinarias. Edwards solicitó su aprobación ante un árbitro independiente y su recurso fue rechazado.

El entrenador de los Timberwolves, Chris Finch no quedó satisfecho con la resolución y dijo que le gustaría una explicación al decir que Edwards no es apartado para descansar.

"No estoy seguro de por qué tenemos una regla si tenemos un proceso de apelación que se revierte en dos tercios de los casos que se presentaron", dijo Finch. "Se siente más como una sugerencia que como una regla".

La situación de Doncic y Cunningham fue un tema importante hacia el final de la temporada. Victor Wembanyama de San Antonio —candidato al MVP y probable jugador defensivo del año— alcanzó la marca de 65 partidos en el penúltimo encuentro de los Spurs, y el tres veces MVP Nikola Jokic quedó habilitado para los premios de este año el último día de la temporada regular. Jokic ha sido primero o segundo en la votación del MVP en cada una de las últimas cinco temporadas y esta campaña ganó los títulos de rebotes y asistencias de la liga.

Y el sindicato —que trabajó con la liga para crear la política de los 65 partidos— ha dicho que quiere que la regla cambie, señalando que se implementó para abordar el manejo de cargas y no para impedir que jugadores merecedores reciban premios. Dicho esto, muchos jugadores se han pronunciado a favor de la regla.

"Yo diría que es una oportunidad para que reevaluemos la regla en sí", dijo el presidente de la NBPA, Fred VanVleet, de los Rockets de Houston.

VanVleet —hablando en un video publicado por el sindicato y filmado antes de las noticias del jueves— dijo que cree que los votantes deberían poder tomar decisiones para el All-NBA y otros premios caso por caso.

El entrenador de los Nuggets, David Adelman, comentó la semana pasada que esperaba que la regla de los 65 partidos cambie de alguna manera este verano. Sostuvo que si jugadores como Jokic pueden disputar 64 partidos sin salir nunca y no ser elegibles para premios, entonces algo está mal.

"Ese no es el espíritu de esa regla", expresó Adelman.

Varios jugadores no serán elegibles para la mayoría de los principales premios individuales esta campaña debido a la regla de los 65 partidos, incluido LeBron James de los Lakers, cuya racha de 21 años siendo elegido para un equipo All-NBA llegará a su fin. Giannis Antetokounmpo de Milwaukee, y Stephen Curry con Golden State, también se han perdido demasiados partidos como para ser elegibles.

Con las decisiones sobre Doncic, Cunningham y Edwards ya concluidas, la NBA envió el jueves las papeletas de votación al panel de reporteros y comentaristas que cubren la liga —unos días detrás del calendario típico de los últimos años.

No está claro cuándo comenzará el anuncio de los ganadores de los premios.