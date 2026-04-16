Mapa siglo XVII revela casa de Shakespeare en Londres

Los admiradores de William Shakespeare saben que el gran dramaturgo era de Stratford-upon-Avon, la localidad inglesa a orillas de un río donde los turistas aún se agolpan para ver la casa de su infancia.

Pero se hizo un nombre en Londres, aunque quedan pocos rastros suyos en la capital británica.

Un mapa del siglo XVII descubierto recientemente arroja nueva luz sobre la vida londinense del Bardo, al señalar por primera vez la ubicación exacta de la única casa que Shakespeare compró en la ciudad y donde quizá trabajó en sus últimas obras.

Mapa revela ubicación exacta de casa de Shakespeare en Londres

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La especialista en Shakespeare Lucy Munro, quien halló el documento, afirmó que aporta "piezas adicionales del rompecabezas" de la vida de Shakespeare. Y, como ocurre con tantos descubrimientos, se debió en parte a la suerte.

"Lo encontré en los Archivos de Londres cuando estaba buscando otras cosas", dijo Munro.

Nueva evidencia sobre la ubicación del edificio

Los historiadores saben desde hace tiempo que Shakespeare compró una propiedad en 1613 cerca del Teatro Blackfriars, pero la ubicación exacta era un misterio. Una placa en un edificio del siglo XIX solo deja constancia de que el dramaturgo tuvo alojamiento "cerca de este lugar".

Un plano del recinto de Blackfriars encontrado por Munro y dado a conocer el jueves por el King´s College London muestra con detalle la casa de Shakespeare, una vivienda considerable en forma de L creada a partir de un antiguo monasterio medieval, incluida su entrada.

El convento dominico del siglo XIII había sido convertido para usos más seculares después de la disolución de los monasterios ordenada por el rey Enrique VIII a mediados del siglo XVI. El recinto incluía el teatro Blackfriars, del que Shakespeare era copropietario.

Munro, profesora de Shakespeare y literatura moderna temprana en el King´s College London, explicó que era una zona deseable que empezaba a perder algo de categoría, debido a personas como Shakespeare, que era acomodado pero estaba asociado con el mundo del teatro, considerado ligeramente de mala reputación.

"Después de la disolución de los monasterios, mucha nobleza, cortesanos de bastante alto rango, funcionarios de la corte, vivían en Blackfriars", dijo Munro. Para cuando Shakespeare compró su propiedad, "todavía hay mucha gente importante viviendo allí, gente que protesta contra los teatros en distintos momentos, porque ven los teatros como una especie de molestia pública".

Vida y obra de Shakespeare en Londres

Shakespeare utilizó las ganancias de sus obras para construir una buena casa familiar, hoy demolida, en Stratford, a unas 100 millas (160 kilómetros) al noroeste de Londres. Murió allí en 1616 a los 52 años.

No es seguro si Shakespeare vivió en su propiedad de Londres o si solo la alquiló. Pero Munro indicó que el tamaño de la casa y su ubicación, a cinco minutos a pie del Teatro Blackfriars, sugieren que quizá pasó más tiempo en Londres hacia el final de su vida de lo que se suele suponer. Añadió que pudo haber trabajado allí en sus últimas obras, "Henry VIII" ("Enrique VIII") y "The Two Noble Kinsmen" ("Los dos nobles caballeros"), ambas coescritas con John Fletcher.

Will Tosh, director de educación del Shakespeare´s Globe, una reconstrucción del teatro isabelino al aire libre donde se representaron por primera vez muchas de las obras del Bardo, dijo que el hallazgo de Munro ofrece una "deslumbrante nueva percepción de Shakespeare como escritor londinense. Nos ha ayudado a entender cuánto significó la ciudad para nuestro mayor dramaturgo, como hogar profesional y personal".

Destruida en el gran incendio

Shakespeare dejó la propiedad a su hija Susanna, y permaneció en la familia durante otro medio siglo. Munro también encontró dos documentos de archivo que detallan su venta por parte de la nieta del dramaturgo, Elizabeth Hall Nash Barnard, en 1665. Un año después, el edificio se quemó hasta los cimientos en el Gran Incendio de Londres, que destruyó gran parte de la ciudad medieval.

Solo quedan unos pocos vestigios del Londres de Shakespeare en la zona, hoy parte del distrito financiero de la ciudad, incluido un fragmento de muro del convento medieval. Cerca de allí, el nombre Patio del Teatro recuerda que ahí hubo un escenario.

Los visitantes pueden tomarse una pinta en el pub Cockpit, al otro lado de la calle del lugar donde estaba la casa de Shakespeare. El mapa de la década de 1600 lo muestra como un edificio llamado Sign of the Cock, probablemente una taberna. No es difícil imaginar a Shakespeare y a sus colegas de juerga allí.

"Sin duda había quejas en el periodo sobre que los teatros llevaban a la apertura de más tabernas, ´casas para beber´, como las llaman en uno de los documentos que estaba consultando", dijo Munro.