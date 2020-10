Necaxa gana, se mete a zona de repechaje y hunde más a Xolos

Quien lo dijera, Necaxa ya está en zona de repesca, segunda victoria consecutiva, 2-0 sobre Xolos de Tijuana, que no han ganado en todo el torneo un solo punto de visitante y los Rayos llegan a quince unidades que los colocan en zona de repechaje.

Victoria justa, ganó el mejor. De la mano del Profe Cruz, los de Aguascalientes han revivido, mientras que los fronterizos siguen dando lástima en lo que va de la campaña.

Ian González se levantó justo para encontrarse con la pelota, la salida infructuosa de Jonathan Orozco no impidió que la pelota meciera las redes (3´).

Peor no pudo iniciar el juego para Tijuana, un Tijuana que ha sido de los más castigados por la pandemia, y hasta por la indisciplina de sus jugadores, porque a pesar de que ya hace mucho tiempo se fue Ariel Nahuelpán, no han podido reemplazarlo.

El resto de la primera parte pasó con más pena que gloria, con un intento tímido de los Xolos, Jonathan Orozco cobró un tiro libre, y un Necaxa que dejó todo al contragolpe.

Parecía que los Rayos salieron con la consigna de matar el juego al inicio de la segunda parte. Vino el VAR a meter la polémica, primero desestimó una mano a favor de Necaxa, pero avaló un supuesto penalti a favor de Xolos, que Brian Angulo desperdició gracias a gran parada de Malagón.

La dinámica se transformó en violencia, mucha velocidad, muchas faltas, nada para nadie, el juego comenzó a abrirse, Xolos dejó más espacios, Necaxa los aprovechó, centro de David Cabrera y remate de Fernando Arce Jr., para finiquitar el juego (80´).