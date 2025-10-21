Necaxa recibe a Cruz Azul en la Jornada 14 de la Liga MX
El estadio Victoria será testigo del enfrentamiento entre Necaxa y Cruz Azul en un partido crucial de la Liga MX
CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Cruz Azul visita la noche de este martes al estadio Victoria para enfrentar a los Rayos del Necaxa de Fernando Gago, en actividad de la Jornada14 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX.
Luego de vencer a las Águilas del América el sábado pasado en el estadio Olímpico Universitario, La Máquina de Nicolás Larcamón quiere mantener el buen momento y mantenerse en la parte alta de la tabla.
Los Azules marchan en la segunda posición con 28 puntos, sólo detrás del Toluca, líder de la competencia con 31 unidades. El objetivo es seguir de cerca al campeón del futbol mexicano.
¿Cuándo y dónde ver el Necaxa vs Cruz Azul?
Necaxa marcha en la posición 17 con nueve puntos, es uno de los peores equipos del certamen de la Liga MX y está noche reciben a uno de los principales candidatos para ganar el Apertura 2025.
Te contamos donde podrás ver este partido de la Jornada 14 del torneo Apertura 2025.
· Fecha: Martes 21 de octubre
· Horario: 19:00
· Transmisión: Azteca 7, Claro Sports y YouTube de Claro Sports
