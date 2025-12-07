Neymar se someterá a cirugía en rodilla tras victoria de Santos sobre Cruzeiro

SAO PAULO (AP) — El Santos de Neymar aseguró su permanencia en la Serie A de Brasil el domingo con una victoria de 3-0 sobre Cruzeiro, y el astro del fútbol de 33 años confirmó posteriormente que se someterá a una cirugía en su rodilla izquierda.

Jugando su último partido de liga de la temporada, Santos —que alcanzó un seguimiento global con el legendario Pelé— evitó lo que habría sido el segundo descenso del club en su historia. Santos descendió en 2023 por primera vez casi un año después de la muerte de Pelé.

Neymar luchó por recuperarse de un desgarro del ligamento cruzado anterior en octubre de 2023 durante un partido de clasificación para la Copa del Mundo contra Uruguay. Pero fue clave para Santos en su exitosa lucha por evitar el descenso en el campeonato brasileño tras su ascenso el año pasado.

Neymar, quien regresó a Santos en enero, fue decisivo para el club donde comenzó su carrera profesional. En las últimas tres jornadas de la liga, Neymar anotó un gol contra Sport Recife en una victoria de 3-0, logró un triplete contra Juventude el miércoles en otra victoria de 3-0, y el domingo fue un eficaz creador de juego.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Thaciano (a los 26 y 28 minutos) y João Schmidt (60) anotaron contra Cruzeiro en el Estadio Vila Belmiro mientras Santos terminó en el puesto 12 con 47 puntos.

Neymar jugó solo 19 de las 38 jornadas de la liga, que comenzó en abril. Anotó ocho goles.

"Vine para esto, para tratar de ayudar de la mejor manera que pueda. Estas han sido semanas difíciles para mí", expresó Neymar después del partido. "Agradezco a quienes estuvieron conmigo para levantarme. Si no fuera por ellos, no habría jugado estos partidos debido a estas lesiones, este problema de rodilla. Necesito descansar y luego tendremos esta cirugía".

Neymar no dio más detalles sobre la lesión de rodilla y la cirugía. Aún espera ser incluido en la lista final de Brasil para la Copa del Mundo de 2026, aunque el entrenador Carlo Ancelotti aún no ha elegido al ex capitán desde que asumió en mayo.

Flamengo ganó su noveno título de liga brasileña a mitad de semana tras una victoria en casa por 1-0 contra Ceará. El club de Río de Janeiro también ganó la Copa Libertadores el mes pasado.