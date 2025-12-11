NFL busca grupo de árbitros suplentes
La NFL busca crear un grupo de árbitros suplentes y quiere que las asignaciones de partidos de postemporada se basen en el desempeño en lugar de la antigüedad. Troy Vincent, ejecutivo de la liga, dijo que había enfatizado en estos puntos ante los propietarios el miércoles, en una reunión virtual. La liga y la Asociación de Árbitros de la NFL han estado negociando un nuevo acuerdo colectivo desde el verano de 2024. El que rige actualmente expira el 31 de mayo de 2026.
Hasta ahora, las discusiones con el sindicato de árbirtos no han tenido éxito, según un memorando que fue enviado a los equipos y obtenido por The Associated Press.
"Nos esforzamos por la excelencia en todos los aspectos de este deporte, incluido el arbitraje. A lo largo del proceso de negociación colectiva, la NFL se ha mantenido enfocada en implementar cambios en el acuerdo (y de otro modo ejercer nuestros derechos) de maneras que mejoren el rendimiento de los árbitros de juego, aumenten la responsabilidad y aseguren que los que tengan un mejor rendimiento estén arbitrando nuestros partidos más importantes. Nuestra prioridad es tener a los mejores árbitros en el campo, un modelo basado en el desempeño", comentó Vincent.
no te pierdas estas noticias
Confirmados juegos de MLB en Ciudad de México para 2026
AP
Los Diamondbacks serán el equipo local en la serie de dos juegos en el estadio Alfredo Harp Helú
Esquiadora de fondo busca poner a India en el mapa de los deportes de invierno
AP
La historia de Bhavani Thekkada, atleta india que desafía las adversidades para competir en el mundo del esquí de fondo.
Real Madrid deja a Kylian Mbappé en el banquillo ante el Manchester City
AP
Kylian Mbappé no estará en el once inicial del Real Madrid en un partido crucial de la Champions League