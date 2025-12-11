NFL busca grupo de árbitros suplentes

La NFL busca crear un grupo de árbitros suplentes y quiere que las asignaciones de partidos de postemporada se basen en el desempeño en lugar de la antigüedad. Troy Vincent, ejecutivo de la liga, dijo que había enfatizado en estos puntos ante los propietarios el miércoles, en una reunión virtual. La liga y la Asociación de Árbitros de la NFL han estado negociando un nuevo acuerdo colectivo desde el verano de 2024. El que rige actualmente expira el 31 de mayo de 2026.

Hasta ahora, las discusiones con el sindicato de árbirtos no han tenido éxito, según un memorando que fue enviado a los equipos y obtenido por The Associated Press.

"Nos esforzamos por la excelencia en todos los aspectos de este deporte, incluido el arbitraje. A lo largo del proceso de negociación colectiva, la NFL se ha mantenido enfocada en implementar cambios en el acuerdo (y de otro modo ejercer nuestros derechos) de maneras que mejoren el rendimiento de los árbitros de juego, aumenten la responsabilidad y aseguren que los que tengan un mejor rendimiento estén arbitrando nuestros partidos más importantes. Nuestra prioridad es tener a los mejores árbitros en el campo, un modelo basado en el desempeño", comentó Vincent.