Nick Kyrgios opta por dobles en Abierto de Australia

MELBOURNE (AP) — Nick Kyrgios dice que no está lo suficientemente en forma para jugar individuales en el Abierto de Australia, pero competirá en dobles con su compatriota local Thanasi Kokkinakis en Melbourne Park.

Kyrgios, quien jugó en la llamada "Batalla de los Sexos", un duelo de exhibición contra Aryna Sabalenka el mes pasado, había sido señalado por los medios locales como posible receptor de una de las tres invitaciones restantes de Tennis Australia.

Más tarde, el organismo rector del tenis en Australia anunció que el campeón de 2014, Stan Wawrinka, y los australianos Jordan Thompson y Chris O´Connell habían recibido esas invitaciones. Wawrinka, de 40 años, ya ha anunciado que este año marcará su última temporada en el circuito.

Kyrgios dijo el viernes en las redes sociales que sólo jugaría dobles en el torneo, que comienza el 18 de enero. Múltiples cirugías de muñeca y rodilla han limitado a Kyrgios a sólo siete partidos de individuales en el circuito en los últimos tres años.

Su puesto en el ranking ha caído al 670.

El partido más reciente de individuales del veterano de 30 años duró apenas 66 minutos: una derrota por 6-3, 6-4 ante el estadounidense Aleksandar Kovacevic en el Brisbane International esta semana.

Kyrgios, quien llegó a la final de Wimbledon en 2022, dijo que su cuerpo aún no estaba listo para partidos de cinco sets y quería que la invitación fuera para alguien que pudiera "aprovechar su momento".

"Después de algunas buenas conversaciones con Tennis Australia, he decidido enfocarme en los dobles para el Abierto de Australia de este año", escribió en una publicación de Instagram. "Estoy en forma y de vuelta en la cancha, pero los partidos a cinco sets son una bestia diferente, y aún no estoy listo para ir a esa distancia.

"Este torneo significa todo para mí, pero prefiero dar mi lugar a alguien que esté listo para aprovechar su momento. Todo esto son ladrillos que me permitirán construir para volver el próximo año con ganas de competir."