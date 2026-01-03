logo pulso
Migrantes frenan su ruta y comienzan a quedarse en México

Migrantes frenan su ruta y comienzan a quedarse en México

Niclas Füllkrug llega al AC Milan

Por AP

Enero 03, 2026 03:00 a.m.
A
Niclas Füllkrug llega al AC Milan

MILÁN.- AC Milan completó el viernes el fichaje en calidad de préstamo del delantero del West Ham, Niclas Füllkrug, en el primer día del mercado de transferencias de invierno en Italia.

Milan tiene la opción de comprar al internacional alemán de 32 años por un monto reportado de cinco millones de euros (seis millones de dólares) al final de la temporada.

Füllkrug ya había comenzado a entrenar con sus nuevos compañeros de equipo a finales del año pasado después de pasar un examen médico y podría debutar de inmediato, ya que el entrenador del Milan, Massimiliano Allegri, confirmó que iniciará en el banquillo para el partido de la Serie A del viernes contra Cagliari.

Füllkrug jugó para varios clubes en Alemania antes de mudarse al West Ham desde el Borussia Dortmund en 2024.

