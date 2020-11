Nicolás Castillo volverá a ser operado

El futbolista del América, Nicolás Castillo sigue con problemas de lesión luego de que a principios del 2020 sufrió una trombosis por la que tuvo que ser intervenido y no ha podido regresar a las canchas. Ahora el futbolista chileno volverá al quirofano para ser de nueva cuenta intervenido, así lo reveló el técnico azulcrema, Miguel Herrera.

"La verdad es que todavía está a tiempo de pedir una operación, tiene que volver a pasar por una cirugía, que esperemos sea muy positiva como los reportes que han entregado los médicos que han sido muy buenos, decir que él podría estar regresando a la canchas", mencionó "El Piojo" en entrevista para TUDN.

En cuanto a la fecha de su regreso, aún se desconoce, pues depende de la operación y la rehabilitación y de ahí partir para determinar una posible fecha de regreso del delantero chileno.

"Todavía no hay una fecha exacta para su regreso, decir dos meses, tres meses, cinco meses, nueve meses, no sé, todavía no se puede decir hasta que ellos hagan la operación y terminando esta, puedan determinar algún tiempo si la rehabilitación va bien. Esperaremos, nos dejó cosas muy buenas para Nico, como para la institución".