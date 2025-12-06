logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡OTRO AÑO RADIANTE Y FELIZ!

Fotogalería

¡OTRO AÑO RADIANTE Y FELIZ!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Nikola Jokic anota 39 puntos en triunfo de los Nuggets sobre los Hawks

Denver sorprende con una remontada histórica frente a Atlanta

Por AP

Diciembre 06, 2025 05:38 p.m.
A
Nikola Jokic anota 39 puntos en triunfo de los Nuggets sobre los Hawks

ATLANTA (AP) — Nikola Jokic anotó 39 puntos y los Nuggets de Denver remontaron una desventaja de 23 puntos con un gran último cuarto para vencer el viernes 134-133 a los Hawks de Atlanta.

Jamal Murray sumó 23 unidades y 12 asistencias, y Tim Hardaway Jr. anotó 17 puntos para los Nuggets, quienes han ganado nueve partidos consecutivos como visitantes.

Los Hawks tuvieron la oportunidad de empatar con un triple en su última posesión, pero Murray bloqueó el intento de Nickeil Alexander-Walker. El balón suelto llevó a una bandeja de Alexander-Walker con dos segundos restantes, y los Nuggets rápidamente sacaron el balón y dejaron correr el reloj.

Jalen Johnson tuvo 21 puntos, 18 rebotes y un récord personal de 16 asistencias para los Hawks, quienes han perdido tres seguidos. Johnson, quien se perdió el juego del miércoles por una distensión en la pantorrilla, se convirtió en el primer jugador de los Hawks en la era de las marcas play-by-play con un triple doble al medio tiempo (11 unidades, 10 tablas y 12 asistencias).

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Alexander-Walker terminó con 30 puntos y Kristaps Porzingis tuvo 25.

Jokic atinó sólo dos de 13 en la primera mitad, pero terminó con 13 de 26 y tuvo nueve rebotes y ocho asistencias.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Nikola Jokic anota 39 puntos en triunfo de los Nuggets sobre los Hawks
Nikola Jokic anota 39 puntos en triunfo de los Nuggets sobre los Hawks

Nikola Jokic anota 39 puntos en triunfo de los Nuggets sobre los Hawks

SLP

AP

Denver sorprende con una remontada histórica frente a Atlanta

Magic de Orlando vence al Heat de Miami con tiro final fallado por Adebayo
Magic de Orlando vence al Heat de Miami con tiro final fallado por Adebayo

Magic de Orlando vence al Heat de Miami con tiro final fallado por Adebayo

SLP

AP

Franz Wagner y Jalen Suggs brillaron en la victoria del Magic sobre el Heat en un duelo que se repetirá en Orlando. Paolo Banchero regresó tras lesión.

Orlando Magic sorprende al vencer al Miami Heat en un final dramático
Orlando Magic sorprende al vencer al Miami Heat en un final dramático

Orlando Magic sorprende al vencer al Miami Heat en un final dramático

SLP

AP

El Magic de Orlando logra una importante victoria sobre el Heat de Miami en un emocionante duelo de la NBA

Celtics de Boston vencen a Lakers de Los Ángeles sin LeBron James
Celtics de Boston vencen a Lakers de Los Ángeles sin LeBron James

Celtics de Boston vencen a Lakers de Los Ángeles sin LeBron James

SLP

AP

El triunfo de los Celtics se destaca por la actuación de Jaylen Brown con 30 puntos, respaldado por Derrick White y Jordan Walsh.