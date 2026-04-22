Normalistas de Ticul mantienen toma y exigen destitución de director

TICUL, Yuc., abril 22 (EL UNIVERSAL).- Tras la toma de las instalaciones de la Escuela Normal Ticul, los estudiantes mantienen suspendidas las actividades escolares y exigen la destitución del director Eliseo Galera Mata por presuntas irregularidades administrativas.

Normalistas de Ticul toman escuela

La molestia surgió luego de que 138 estudiantes perdieron el beneficio de sus becas del Programa Jóvenes Escribiendo el Futuro debido a una presunta omisión en los trámites ante la Secretaría de Bienestar.

Los alumnos indicaron que la negligencia de los directivos consistió en que no cumplieron con la documentación del programa, que otorga 17 mil 500 pesos por alumno, que no podrán cobrar.

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Los inconformes también denunciaron cambios constantes en actividades académicas sin considerar su situación económica y aseguran que estas decisiones han derivado en casos de deserción escolar.

Señalaron que los directivos los obligan a asistir a eventos políticos y cuestionaron la preparación de algunos docentes.

Diálogo y acciones de la autoridad

La postura del alumnado es no liberar el plantel ni la calle hasta que se presenten autoridades de alto nivel de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado para formalizar la salida de Galera Mata y garantizar que el error administrativo que afectó su patrimonio estudiantil sea subsanado de manera definitiva.

Por su parte, el subsecretario Everth Dzib Peraza acudió al plantel para dialogar con los estudiantes. Informó que se recabará información antes de tomar decisiones sobre la dirección.

"La destitución no puede realizarse sin una investigación previa que determine responsabilidades", afirmó Dzib Peraza.

Los estudiantes afirmaron que mantendrán el paro hasta obtener respuesta a sus exigencias. Entre sus principales demandas está la destitución del director.

Autoridades de la Secretaría de Educación de Yucatán (SEGEY) prevén una reunión con una comitiva para buscar acuerdos y dar seguimiento al caso conforme a los procesos administrativos correspondientes.