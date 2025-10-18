Nottingham Forest despide a Ange Postecoglou tras derrota ante Chelsea

NOTTINGHAM, Inglaterra (AP) — Nottingham Forest despidió al entrenador Ange Postecoglou 20 minutos después de que su equipo perdió el sábado 3-0 ante el Chelsea en la Liga Premier y solo 39 días después de que el australiano asumió el cargo.

Postecoglou no ganó ninguno de sus ocho partidos al mando tras reemplazar a Nuno Espirito Santo el nueve de septiembre y el propietario Evangelos Marinakis tomó una decisión implacable después de la cuarta derrota consecutiva de Forest en todas las competiciones.

"El Nottingham Forest Football Club puede confirmar que, tras una serie de resultados y actuaciones decepcionantes, Ange Postecoglou ha sido relevado de sus funciones como entrenador en jefe con efecto inmediato", decía un comunicado.

"El club no hará más comentarios en este momento."

Fue su primer trabajo desde que fue despedido por el Tottenham al final de la temporada pasada, a pesar de haber llevado a los Spurs al título de la Liga Europa, rompiendo así una sequía de trofeos de 17 años.

Forest perdió seis y empató dos encuentros en los ocho partidos en los que Postecoglou estuvo al mando. Eso incluye cuatro derrotas en cinco duelos de liga en los que anotaron sólo un gol para que el Forest quedara por encima de la zona de descenso.

Nuno fue despedido a pesar de llevar al Forest a los torneos europeos tras una muy pública ruptura con Marinakis, supuestamente derivada de un deterioro en las relaciones con el recientemente contratado jefe global de fútbol del club, Edu Gaspar.

Postecoglou parecía una elección extraña como reemplazo, dado que su estilo de juego preferido —ofensivo y de ataque— difería del de Nuno y de la plantilla en el City Ground.

Si la idea era que Postecoglou trajera un enfoque más expansivo al Forest, no se materializó. En cinco partidos de liga bajo el australiano, el equipo anotó un gol.

Hubo fuertes abucheos al final del partido contra el Chelsea. ¿Quién será el próximo?

No hubo una palabra inmediata sobre un reemplazo, pero los medios británicos ya han informado que Sean Dyche, el exentrenador del Burnley y Everton, estaba en línea para asumir el cargo si Forest despedía a Postecoglou.

Dyche fue despedido por el Everton en enero. Fue jugador del equipo juvenil en el Forest antes de una carrera en clubes de ligas inferiores.

Su estilo de juego directo y pragmático es más similar al de Nuno que al de Postecoglou.