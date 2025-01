Novak Djokovic arrasa a Monfils

El serbio Novak Djokovic se ha impuesto al francés Gael Monfils en el torneo de Brisbane (Australia) por un doble 6-3 en una hora y catorce minutos y avanza a cuartos de final donde se verá las caras con el estadounidense Reilly Opelka.

Djokovic, séptimo del ránking ATP y primer cabeza de serie del torneo, realizó un buen partido sin dar opción a su rival, que vio cómo el serbio le endosó cinco saques directos y sólo concedió una bola de rotura en todo el encuentro que Monfils no pudo materializar.

Reilly Opelka, el rival de Djokovic en cuartos, eliminó al italiano Matteo Arnaldi por 7-6(9) y 7-6 (4) en una hora y cincuenta y nueve minutos.

En otros encuentros de la jornada el estadoundiense Francés Tiafoe cayó ante el francés Giovanni Mpetshi Perricard por 4-6 y 6-7, mientras que el checo Jakub Mensik eliminó al serbio Dusan Lajovic por 6-3 y 6-2.

Los enfrentamientos de los cuartos de final son los siguientes: Nicolas Jarry vs. Jiri Lehecka, Jordan Thompson vs. Grigor Dimitrov, Giovanni Mpetshi Perricard vs. Jakub Mensik, Novak Djokovic vs. Reilly Opelka.