Novak Djokovic avanza a cuartos de final tras vencer a Alejandro Tabilo en Atenas

ATENAS (AP) — Novak Djokovic sufrió en un complicado primer set antes de despegarse para derrotar el martes 7-6 (3), 6-1 al chileno Alejandro Tabilo en el torneo de Atenas, el primer certamen de la gira de la ATP que se disputan en Grecia en más de 30 años.

Ambos jugadores mantuvieron su servicio bajo presión en el primer set hasta que Djokovic se impuso en el desempate. El trámite cambió en el segundo set, donde el primer cabeza de serie rompió el servicio de Tabilo dos veces y completó el partido en poco más de 90 minutos.

La victoria de Djokovic le aseguró un lugar en los cuartos de final del ATP 250.

El tenis de élite regresó a Grecia por primera vez desde 1994. La multitud en el Telekom Center de Atenas ofreció un apoyo constante al serbio de 38 años, quien se mudó con su familia a Atenas a principios de este año.

"Se siente realmente como en casa jugar en Atenas. Más que el reconocimiento por mis logros en el tenis, sentí que la gente aquí se acercó a mí de una manera amistosa y humana, y eso tocó mi corazón", dijo Djokovic en la entrevista a pie de cancha.

Djokovic había perdido sus dos encuentros anteriores contra Tabilo, de 28 años.

"Estoy encantado de haber superado la ronda esta noche. Jugué contra Tabilo y nunca le había ganado, así que estaba más tenso antes del partido de lo que estaría antes de otros", señaló.

Djokovic se conmovió hasta las lágrimas al ver un video homenaje al gran tenista croata Nikola Pilic, quien falleció a principios de este año. Djokovic se entrenó en la academia de Pilic cuando era adolescente.

"Él fue más que un mentor y un entrenador para mí. Fue parte de mi familia, para mí y mis hermanos. Ayudó muchísimo. Definitivamente no estaría aquí sin él", dijo Djokovic.