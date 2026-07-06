Novak Djokovic rompe otro récord de Federer

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LONDRES.- Después de todos los récords que Novak Djokovic ha batido, el más reciente lo dejó bastante indiferente, aunque superó a su gran rival Roger Federer.

Djokovic estableció un récord masculino de más victorias en partidos en Wimbledon tras superar el domingo un desafío sorprendentemente duro del clasificado Roman Safiullin, número 132 del ranking, para avanzar a los cuartos de final. El siete veces campeón de Wimbledon gritó su frustración por momentos —más tarde se refirió a esos arrebatos como "colapsos"— antes de imponerse 7-6 (6), 6-3, 3-6, 6-3 para lograr su victoria número 106 en el All England Club. Con ello queda uno por delante de Federer en la cima de la lista histórica masculina, aunque todavía está por detrás de las 120 victorias de Martina Navratilova.

Sin embargo, está claro que ese no es el récord que busca en Wimbledon. No cuando también intenta igualar los ocho títulos de Federer y convertirse en el primer hombre o mujer en ganar 25 trofeos de Grand Slam.

La victoria también lo metió en los cuartos de final de Wimbledon por 17ma vez, una menos que el récord de Federer. Pero el serbio reconoció que tendrá que elevar su nivel para seguir avanzando.

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El Djokovic de 39 años nunca ha perdido un partido de Grand Slam contra un jugador con un ranking tan bajo como el de Safiullin, ni ante un clasificado, pero por momentos pareció estar en peligro en la Pista Central.