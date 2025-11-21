NSN Cycling Team se establece en España

BARCELONA (AP) — El equipo de ciclismo Israel-Premier Tech ha encontrado un nuevo nombre y competirá como el NSN Cycling Team a partir del próximo año.

El equipo había anunciado el mes pasado que cambiaría de marca y se alejaría de su identidad israelí después de ser repetidamente atacado por manifestantes pro-palestinos durante la Vuelta a España y posteriormente excluido de una carrera en Italia. Ahora se trasladará a España después de que la empresa internacional de deportes y entretenimiento NSN (Never Say Never) anunciara que asumirá la estructura del equipo junto con la plataforma global de inversión con sede en Suiza, Stoneweg. El equipo tendrá su sede en Barcelona y Girona, que es un centro popular para ciclistas profesionales.

NSN fue cofundada por el gran futbolista Andrés Iniesta, quien jugó casi 700 partidos para el Barcelona y 131 veces para España, llevándola al título de la Copa del Mundo en 2010.

"Esta nueva era marca un hito significativo en el crecimiento del equipo y una oportunidad para unir fuerzas con organizaciones unidas por valores compartidos de ambición, excelencia y el impulso de inspirar a través del deporte", afirmó NSN en un comunicado.

Kjell Carlström continuará como gerente general del equipo de ciclismo.

"Estamos orgullosos de dar la bienvenida a NSN y Stoneweg al equipo y anunciar nuestro nuevo nombre e identidad", expresó Carlström.

Durante la carrera de ciclismo de la Vuelta a España a principios de este año, varias etapas fueron interrumpidas por manifestantes pro-palestinos que objetaban la participación del equipo Israel Premier Tech. El gobierno de España estimó que más de 100.000 personas estaban en las calles de Madrid durante la etapa final.

Premier Tech es una empresa multinacional con sede en Quebec, Canadá. Es el patrocinador principal del equipo de ciclismo copropiedad del multimillonario canadiense-israelí Sylvan Adams.

Carlström expresó: