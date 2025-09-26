Nuevas reglas para dueños de Palcos en Estadio Banorte

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Los dueños de palcos y plateas del estadio Banorte han sido notificados sobre las nuevas reglas a las que se deberán apegar para poder acceder a los partidos del Mundial de 2026, así como para los eventos posteriores al próximo verano.

Este sería el 'Régimen de accesos y usos de las zonas de Palcos y Plateas'.

Según información de ESPN, el "Reglamento es de observancia obligatoria" e indica que los palcohabientes no podrán ingresar alimentos ni debidas. Algo que previamente sí estaba permitido.

Así lo menciona textualmente el Artículo 8 inciso O: "Queda estrictamente prohibido al Titular, Invitado o Tercero Usuario Temporal, ingresar Alimentos y Bebidas".

La FIFA será la encargada de proveer a estos mismos dueños con sus paquetes de alimentos y bebidas, que podrán adquirir desde 320 dólares (cinco mil 800 pesos), hasta los 15 mil dólares (275 mil pesos mexicanos).

Si algún dueño de palco o usuario tercero de los mismos ingresa insumos por su cuenta, será considerado como una 'Falta no grave', por parte del estadio, de acuerdo con el artículo 28 del reglamento presentado el jueves por la noche a los dueños.

Finalmente, fueron también notificados que no podrán modificar ni realizar cambios dentro de estos sofisticados espacios.

"Por regla general, los Titulares no pueden remodelar ni hacer modificaciones a los Palcos. El Titular podrá solicitar, en forma excepcional y bajo su propio costo, la realización de mejoras, adecuaciones o remodelaciones aprobadas y en su caso ejecutadas única y exclusivamente por FDF".

Cualquier mejora adecuación o remodelación realizada quedará en beneficio de FDF, sin derecho a reembolso o compensación alguna para el Titular.