Nuevo hito de Kylian Mbappé

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FILADELFIA.- Kylian Mbappé marcó dos veces para alcanzar el segundo peldaño en la lista de máximos anotadores del Mundial con 16 goles, y Francia se sobrepuso a la primera interrupción por lluvia del torneo para arrollar el lunes 3-0 a Irak y avanzar a los dieciseisavos de final.

Ousmane Dembélé, ganador del Balón de Oro, también anotó para Les Bleus, dando a los aficionados que aguantaron una noche lluviosa en Filadelfia un motivo para alegrarse.

Mbappé anotó a los 15 y 54 minutos para culminar su trascendental partido internacional número 100.

El astro del Real Madrid estuvo a punto de marcar su tercer gol, pero falló antes de ser sustituido a los 90 minutos.

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El primer gol de Mbappé le dio a Francia una ventaja de 1-0 al descanso, cuando la fuerte lluvia y la llegada de una tormenta eléctrica provocaron una interrupción de poco más de dos horas y obligaron al personal de mantenimiento a secar el agua del anegado campo de hierba azul de Kentucky.

Los mensajes en la pantalla gigante instaron a la multitud a que se refugiara en las zonas cubiertas del estadio, advirtiendo de la llegada de una fuerte tormenta. La lluvia continuó cayendo durante el descanso, mientras los aficionados se envolvían en impermeables y se acurrucaban en los pasillos y bajo los balcones.

El entrenador de Irak, Graham Arnold, forcejeó con un poncho durante unos segundos, con un toque de humor, antes de ponérselo y regresar al banquillo cubierto. Los aficionados franceses que permanecieron en sus asientos en las últimas filas de la parte superior del estadio agitaron la bandera de su país.

Muchos chapotearon en el vestíbulo para pasar el tiempo.

Otros huyeron hacia las salidas —en el mismo estadio donde el partido inaugural de la temporada pasada de la NFL en que participaban los Eagles de Filadelfia se interrumpió 65 minutos en el tercer cuarto por relámpagos.

La demora dio a los espectadores extranjeros una triple dosis de molestias propias del deporte estadounidense: retrasos por lluvia, tiendas con precios excesivos y pausas televisivas —esta vez en forma de descansos de hidratación. No hubo una segunda pausa de hidratación en este partido después de la larga y húmeda interrupción.

Más allá del clima, este partido —como tantos para Francia— le perteneció a Mbappé, mientras intenta mantener el paso en la lista de goles de por vida con el nuevo poseedor del récord, Lionel Messi.

En su tercera Copa del Mundo, Mbappé, de 27 años, igualó al alemán Miroslav Klose en la lista de goleadores y se colocó uno por delante del astro brasileño Ronaldo.

Messi anotó dos veces por Argentina más temprano para establecer el récord del torneo con 18. Había igualado a Klose con su primer triplete en una Copa del Mundo en la victoria de Argentina por 3-0 sobre Argelia la noche del martes pasado en Kansas City, Missouri.

Mbappé anotó su tercer gol del torneo con un remate de zurda —supuestamente su pierna menos hábil— desde el borde del área. El tiro superó al arquero iraquí Ahmed Basil, quien fue titular por primera ocasión en el torneo después de que el capitán Jalal Hassan recibió los cuatro goles en la derrota de Irak por 4-1 ante Noruega.

Para su segundo gol, Mbappé aprovechó un mal pase al arquero del defensor iraquí Zaid Tahseen. Dembélé controló el balón suelto y se lo pasó a Mbappé, que lo empujó a la red con el pie derecho.