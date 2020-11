"Nunca vestiría la camiseta del Guadalajara", afirma Dos Santos

Por las venas de Giovani dos Santos corre sangre americanista, eso es claro. Francisco Zizinho, en los 80, papá de "Gio", le enseñó lo que es esa rivalidad, lo que es el antagonismo contra el Guadalajara.

Por eso Gioivani es muy claro al decir que "nunca vestiría la camiseta del Guadalajara".

El delantero lo refrendó: "Soy aficionado del América desde muy chico y sé que los partidos más especiales siempre eran contra las Chivas, y yo en lo particular los he disfrutado muchísimo. Estando aquí te das cuenta de la magnitud de lo que es el juego contra las Chivas", dijo en rueda de prensa.

Por eso aclaró, por lo que pudieran pensar, que en su vida se pondría la camiseta rojiblanca que cubre al llamado Rebaño Sagrado: "Soy americanista de corazón, si regresé a México es porque las puertas del América estaban abiertas. Y no, no pienso que vestiría la camiseta del rival".

El tres veces mundialista, se dice listo físicamente para dar un buen cierre de torneo, un torneo en el que las lesiones no lo han dejado de perseguir y alcanzar, "Me siento muy bien físicamente. Estuve trabajando en el parón de FIFA. Llego al cien por ciento para empezar en la Liguilla. Jugar el Clásico es una motivación especial. Es una Liguilla con un sabor especial. Tengo muchas ganas de que inicie el partido".