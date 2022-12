"O Rei" intentó llevar a Diego Maradona al Santos de Brasil

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 29 (EL UNIVERSAL).- Una de las rivalidades más importantes en la historia de los deportes es la de Diego Armando Maradona y el reciente fallecido Edson Arantes do Nascimento, más conocido como "Pelé". Sin embargo, a lo largo del tiempo lograron limar las asperezas entre ellos y de hecho, en 1995 estuvieron muy cerca de hacer negocios y "O Rei" intentó ficharlo para el Santos de Brasil.

Hace 26 años, "Pelé" era ministro de Deportes de Brasil y era dueño de una empresa llamada "Pelé Sports&Marketing", la cual buscó ser la compañía encargada de llevar a Diego Maradona al equipo que vio nacer a Edson Arantes.

De acuerdo con el periódico Folha de Sao Paulo, la oferta era por dos temporadas y cuatro millones de dólares para el argentino. Sin embargo, no llegaron a un acuerdo y el máximo ídolo del Peixe no pudo concretar la operación.

Incluso, "Pelé" contactó a empresarios brasileños y argentinos para intentar seducir a su eterno rival, incluido el presidente de Argentina.

"Él (Carlos Menem, expresidente argentino) cree que será algo muy bueno para Argentina que Maradona logre reparar su imagen pública" declaró a El País el exfutbolista brasileño, ya que un año antes Maradona había sido retirado del Mundial 1994 por dar positivo en un examen de doping.