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Ochoa provoca que eliminen a su equipo

Por El Universal

Abril 23, 2026 03:00 a.m.
A
Ochoa provoca que eliminen a su equipo

PAFOS.- El nombre de Guillermo Ochoa volvió a ocupar titulares, tanto en México como en este país, luego de una actuación que dejó más preguntas que certezas en la recta final de la temporada en Europa.

El arquero mexicano, que se perfila como tercer meta en el Mundial 2026 con el Tricolor, tuvo una noche para el olvido en la Copa chipriota, donde su equipo, el AEL Limassol, quedó eliminado (con un "oso" incluido de Paco Memo) en semifinales frente al Pafos, con marcador de 3-1 (5-2, global).

El guardameta nacional, que busca mantenerse vigente y en ritmo, protagonizó dos acciones que marcaron el rumbo del encuentro y la lamentable 

eliminación.

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En un momento donde su rendimiento se observa con lupa, porque está a las puertas de estar en su sexta Copa del Mundo, los errores generaron fuertes reacciones contra el canterano de las Águilas.

El primer fallo ocurrió en un intento de despeje que terminó en el empate del rival. Ochoa contaba con tiempo suficiente para controlar la jugada, pero su decisión resultó en un rebote que facilitó la anotación.

Minutos más tarde, una acción aún más desafortunada agravó la situación. La pifia: Luego de un pase retrasado, el balón impactó en Lelé y terminó en gol.

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