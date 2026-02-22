Ohtani jugará con Dodgers antes del Clásico Mundial

GLENDALE.- Shohei Ohtani tiene previsto disputar un par de partidos de la Liga del Cactus con los Dodgers de Los Ángeles, campeones defensores de la Serie Mundial por segundo año consecutivo, antes de dejar el desierto para unirse a Japón para el Clásico Mundial de Beisbol.

Ohtani apareció en la alineación como primer bate y bateador designado, con la previsión de tomar dos o tres turnos al bate en el juego inaugural de los entrenamientos de primavera del club el sábado por la tarde contra los Angelinos en el Tempe Diablo Stadium.

Ohtani tiene programado lanzar contra bateadores en vivo el domingo —y Roberts ya ha dicho que la estrella de doble función, de 31 años, debería estar en la conversación por el Premio Cy Young esta temporada.

Además, el derecho y actual Jugador Más Valioso de la Serie Mundial, Yoshinobu Yamamoto, iba a abrir en el montículo para lanzar dos entradas y alrededor de 35 lanzamientos en su única aparición con los Dodgers antes de que él también se una al equipo japonés para el CMB.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Una vez que Yamamoto regrese al campamento de los Dodgers de Los Ángeles, se le programarán inicialmente alrededor de cuatro entradas y 60 lanzamientos, según Roberts.

Yamamoto, de 27 años, quien firmó un contrato de 325 millones de dólares por 12 años en diciembre de 2023, tuvo marca de 3-0 con efectividad de 1,09 en la Serie Mundial a siete juegos de los Dodgers contra los Azulejos de Toronto, por lo que su carga de trabajo después de ese sobresaliente octubre es algo que los Dodgers vigilarán de cerca.

Durante su notable Serie Mundial, Yamamoto ponchó a 15 y dio dos bases por bolas en 17 2/3 entradas, permitiendo dos carreras y 10 hits. Él y Randy Johnson son los únicos lanzadores desde 1969 en ganar tres juegos en una misma Serie Mundial.