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Operativo especial blinda estadio BBVA en Monterrey

La Guardia Nacional y patrullas apoyan el blindaje del estadio BBVA para el repechaje mundialista.

Por El Universal

Marzo 26, 2026 08:48 p.m.
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Operativo especial blinda estadio BBVA en Monterrey

Este jueves comenzó la fiesta mundialista en Monterrey, con el primer partido del repechaje intercontinental entre Bolivia y Surinam. El estadio BBVA, conocido como el Gigante de Acero, recibe su primer ensayo de lo que será la Copa del Mundo dentro de tres meses.

Operativo especial de seguridad en Monterrey

Para eso, el municipio de Guadalupe implementó un operativo especial de vialidad y seguridad que "blindó" al estadio para garantizar la seguridad de los asistentes.

Más de 500 elementos de las 13 divisiones especializadas de la Secretaría de Seguridad Pública, Protección a la Ciudadanía y Prevención Social integraron este operativo, con el objetivo de garantizar la tranquilidad y la seguridad durante los juegos de repechaje que se llevarán a cabo en el renombrado estadio Monterrey para los torneos de FIFA.

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Apoyo de Guardia Nacional y vigilancia aérea

Además, patrullas de la Guardia Nacional, así como helicópteros que sobrevolaron el estadio, se sumaron a las estrategias de seguridad para ofrecerle tranquilidad a los asistentes locales e internacionales.

Un grupo de aficionados de Surinam declaró para EL UNIVERSAL Deportes que esta clase de operativos "ayudan a que uno se sienta todavía más seguro".

Este mismo operativo se podría repetir el próximo martes, cuando el ganador del duelo entre Bolivia y Surinam enfrenten a Irak en el partido que definirá al último clasificado para la Copa del Mundo.

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