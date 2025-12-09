Operativos judiciales en AFA y clubes de fútbol por lavado de dinero

BUENOS AIRES (AP) — La policía federal argentina realizaba el martes más de 30 allanamientos en la sede de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y al menos 17 clubes de fútbol en el marco de una pesquisa judicial sobre los vínculos que mantienen con una empresa de servicios financieros investigada por presunto lavado de dinero y evasión impositiva.

Los operativos, ordenados por el juez federal Luis Armella, fueron efectuados en simultáneo en los clubes de fútbol y en la sede en la capital argentina de la entidad deportiva que dirige Claudio "Chiqui" Tapia, vinculado a Ariel Vallejo, dueño de la financiera Sur Finanzas, la cual auspicia torneos de la AFA y a varios clubes de primera y segunda división.

Los agentes policiales buscan los contratos que suscribieron los clubes con la financiera investigada y otra documentación guardada en dispositivos electrónicos, dijo a The Associated Press un funcionario judicial con acceso a la causa que no se identificó por no estar habilitado a hablar públicamente del asunto.

Algunos de los clubes allanados de primera y segunda división a los que se dispuso el levantamiento del secreto fiscal y bancario son Independiente, Racing y San Lorenzo —que están entre los cinco principales del país— además de Morón, Los Andes, Excursionistas, Acassuso, Dock Sud y Barracas Central, el club fundado por Tapia y que preside uno de sus hijos.

La justicia investiga una denuncia presentada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) contra Sur Finanzas por lavado de dinero y evasión.

La denuncia a la que tuvo acceso AP señaló que la financiera "actuando como prestador de servicios de pago recibe dinero por transferencias realizadas por intermedio de su plataforma de billetera virtual operando con clientes que, no teniendo capacidad operativa, económica y /o financiera para realizar las operaciones de transferencias virtuales, realizan movimientos por los montos millonarios de acreditaciones cuyo origen prima facie es ilícito y que alcanzan un total de 818.000 millones de pesos", unos 560 millones de dólares.

De esos clientes "el 31% son sujetos no categorizados, y dentro de este número el 9% son apócrifos (contribuyentes no confiables) y un 27% son monotributistas de escasa capacidad económica detectada", acotó.

La policía también allanaba el predio que la AFA posee en la localidad de Ezeiza —a unos 40 kilómetros de Buenos Aires— para la selección campeona del mundo.

Las medidas judiciales tienen lugar en medio de la polémica por las supuestas arbitrariedades cometidas por Tapia en la conducción de la AFA, las sospechas de arbitrajes parciales y las denuncias de corrupción contra la institución lanzadas por el gobierno de Javier Milei.

Canales de la televisión difundieron imágenes de la policía en el interior de las oficinas de la sede de la entidad deportiva.

El club Excursionistas, de la Primera B Metropolitana, se intentó desligar de Sur Finanzas. "El club no mantiene con la empresa investigada ningún tipo de relación societaria, financiera ni administrativa", dijo un mensaje firmado por la comisión directiva y difundido en redes sociales.

"El único vínculo existente con dicha firma ha sido un acuerdo de sponsoreo", limitado a "la exhibición de la marca en los espacios pactados contractualmente sin participación alguna en su operatoria interna o en las actividades que hoy son materia de investigación", indicó dicho club.

Tapia consiguió su reelección en 2024 en un procedimiento que fue cuestionado por las autoridades nacionales.

Pocos días atrás quedaron definidos los rivales de la zona de Argentina en el Mundial de 2026 que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá. La selección liderada por el astro Lionel Messi ganó todos los torneos oficiales que disputó desde 2021: el Mundial de Qatar, dos ediciones de la Copa América y la Finalissima.