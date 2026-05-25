Oro para Jesús Ponce en Para Powerlifting
El paratleta potosino mostró fuerza, disciplina y determinación
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
El deporte adaptado de San Luis Potosí continúa dando resultados positivos a nivel nacional, luego de que el paratleta Jesús Eduardo Ponce Bueno conquistara la medalla de oro en la primera etapa del Circuito Mexicano de Para Powerlifting 2026.
La competencia se desarrolla del 21 al 25 de mayo en el Centro Paralímpico Mexicano, reuniendo a destacados exponentes de esta disciplina provenientes de distintos estados del país.
El originario de Ciudad Valles participó en la categoría Rookie 72 kilogramos, donde mostró fuerza, disciplina y determinación para quedarse con el primer lugar de la competencia.
Jesús Eduardo Ponce Bueno logró un levantamiento de 120 kilogramos, marca que se convirtió en su mejor registro de la jornada y que le permitió subir a lo más alto del podio nacional, confirmando además el crecimiento que ha tenido dentro del para powerlifting mexicano.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Con este resultado, el representante potosino se mantiene entre los principales exponentes nacionales de la disciplina, mientras que San Luis Potosí reafirma su compromiso con el impulso al deporte adaptado y el respaldo a sus atletas en competencias de alto nivel.
no te pierdas estas noticias
Mohamed Salah lloró en su despedida tras nueve años en Liverpool
AP
El delantero egipcio destacó por sus récords goleadores y su aporte en títulos de Premier League y Champions.
Como clasifica a Liga de Campeones tras histórica temporada en Serie A
AP
Cremonese desciende tras derrota ante Como; Napoli y Roma aseguran puestos en Champions.
Pep Guardiola se despide del Manchester City tras 10 años
AP
El entrenador catalán deja el club tras 17 trofeos y récords que marcaron una era en el fútbol inglés.