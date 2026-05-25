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Oro para Jesús Ponce en Para Powerlifting

El paratleta potosino mostró fuerza, disciplina y determinación

Por Romario Ventura

Mayo 25, 2026 03:00 a.m.
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Oro para Jesús Ponce en Para Powerlifting
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      El deporte adaptado de San Luis Potosí continúa dando resultados positivos a nivel nacional, luego de que el paratleta Jesús Eduardo Ponce Bueno conquistara la medalla de oro en la primera etapa del Circuito Mexicano de Para Powerlifting 2026.

      La competencia se desarrolla del 21 al 25 de mayo en el Centro Paralímpico Mexicano, reuniendo a destacados exponentes de esta disciplina provenientes de distintos estados del país.

      El originario de Ciudad Valles participó en la categoría Rookie 72 kilogramos, donde mostró fuerza, disciplina y determinación para quedarse con el primer lugar de la competencia.

      Jesús Eduardo Ponce Bueno logró un levantamiento de 120 kilogramos, marca que se convirtió en su mejor registro de la jornada y que le permitió subir a lo más alto del podio nacional, confirmando además el crecimiento que ha tenido dentro del para powerlifting mexicano.

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      Con este resultado, el representante potosino se mantiene entre los principales exponentes nacionales de la disciplina, mientras que San Luis Potosí reafirma su compromiso con el impulso al deporte adaptado y el respaldo a sus atletas en competencias de alto nivel.

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