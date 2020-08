Osaka no jugará la semifinal ante Mertens en protesta por injusticia racial

La tenista japonesa Naomi Osaka, cuarta cabeza de serie, que este miércoles alcanzó las semifinales del Premier 5 de Cincinnati, anunció en las redes sociales que no jugará el partido de este jueves ante la holandesa Elise Mertens.



Osaka, de 22 años, ganadora de dos Grand Slam, Osaka, dijo que no acudirá a la pista de Flushing Meadows (Nueva York), donde se disputa este año el torneo de Cincinnati, debido a la pandemia del coronavirus, en protesta por la injusticia racial que considera se vive en Estados Unidos, tras el tiroteo policial al hombre negro de 29 años, Jacob Blake, ocurrido el pasado domingo, en la localidad de Kenosha (Wisconsin).



Blake recibió siete disparos por la espalda, según informes del abogado de la familia de Blake, que se encuentra en estado grave y sin poder caminar, lo que provocó protestas a través de todo el país y especialmente dentro del mundo del deporte profesional.



Los tres partidos de la primera ronda de los playoffs de la NBA, que se iban a disputar en la burbuja de Walt Disney World Resort, de Orlando (Florida), se aplazaron en medio de las peticiones de los jugadores de hacer cambios para evitar lo que denominan "brutalidad e injusticia policial".



También en el béisbol de las Grandes Ligas, los partidos entre los Cerveceros de Milwaukee y los Rojos de Cincinnati, y los Marineros de Seattle frente a los Padres de San Diego, fueron aplazados por el mismo motivo.



Mientras que la mayoría de los partidos de la Liga Profesional de Fútbol (MLS) de Estados Unidos también se suspendieron.



Pero la decisión más radical ha sido la de Osaka, pues puede costarle una suspensión, además de perder importantes ingresos económicos si conseguía el título en Flushing Meadows.



Después de haber ganado por 4-6, 6-2 y 7-5, a la estonia Anett Kontaveit, duodécima cabeza de serie, emitió un comunicado a través de Twitter.



"Hola, como muchos de ustedes saben, estaba programada para jugar mi partido de semifinales mañana. Sin embargo, antes de ser una atleta, soy una mujer negra", escribió Osaka. "Y como mujer negra, siento que hay asuntos mucho más importantes que necesitan atención inmediata, en lugar de verme jugar al tenis".



"No espero que suceda nada drástico si no juego, pero si puedo iniciar una conversación en un deporte de mayoría blanca, considero que es un paso en la dirección correcta".



Osaka en su comunicado también escribió que "ver el genocidio continuado de los negros a manos de la policía me hace sentir honestamente enferma del estómago. Estoy exhausta de que aparezca un nuevo hashtag cada pocos días y estoy extremadamente cansada de tener esta misma conversación una y otra vez. De nuevo"



"¿Cuándo será suficiente? #JacobBlake, #BreonnaTaylor, #ElijahMcclain, #GeorgeFloyd", concluye Osaka.



La otra semifinal del Premier 5 de Cincinnati la disputarán la británica Johanna Konta, octava cabeza de serie, frente a la bielorrusa Victoria Azarenka, ganadora del torneo en el 2013.